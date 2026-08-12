População detém homem suspeito de tentar furtar restaurante

Por Newsrondonia.com

Publicada em 12/08/2026 às 09h00

Um homem de 41 anos foi detido por populares na manhã desta terça-feira (11), após ser flagrado tentando furtar um restaurante localizado na Avenida Mamoré, no bairro Lagoa, zona leste de Porto Velho.

Segundo informações policiais, uma guarnição realizava patrulhamento quando foi acionada por moradores, que informaram ter contido um homem suspeito de invadir o estabelecimento. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Jesus F. R., morador em situação de rua, já detido por populares.

O proprietário do restaurante relatou que estava dormindo quando ouviu barulhos vindos da área onde funciona o estabelecimento. Ao verificar o local, encontrou o restaurante revirado e alguns alimentos espalhados pelo chão.

Conforme o relato registrado na ocorrência, o homem teria entrado pelo portão da frente após forçá-lo com um pedaço de madeira. O objeto, entretanto, não foi localizado.

Aos policiais, o conduzido afirmou que entrou no estabelecimento porque estava com fome. Durante a ocorrência, ele também relatou dores no braço e disse ter se machucado ao cair enquanto entrava no restaurante.

O homem foi encaminhado à UPA Leste, onde recebeu atendimento médico. Conforme informado à equipe policial, foi constatada uma lesão antiga já calcificada, sem outras alterações graves.

Durante a ocorrência, os policiais também apreenderam uma carcaça de cobre que estava em posse do conduzido. Segundo as informações repassadas à equipe, o material seria possivelmente parte de uma geladeira.

Após os procedimentos no local e o atendimento médico, o homem recebeu voz de prisão, foi informado sobre seus direitos constitucionais e encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil. O caso foi apresentado às autoridades competentes para as providências cabíveis.