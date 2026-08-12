Prefeitura de Jaru convoca professores aprovados em processo seletivo

Por ASSESSORIA

Publicada em 12/08/2026 às 09h09

A Prefeitura de Jaru publicou na edição suplementar do Diário Oficial da última segunda-feira (10), um edital convocando os aprovados no processo seletivo nº 004/2026, para contratação de professor, com atuação na área rural e urbana.

Os convocados devem se apresentar no prazo máximo de três dias úteis, a contar da data de publicação do edital.

A documentação exigida deve ser enviada por meio de peticionamento eletrônico, sendo de inteira responsabilidade do convocado a verificação do deferimento ou indeferimento dos documentos enviados.