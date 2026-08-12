Casal é preso com carro furtado que seria levado para a Bolívia

Por Anoticiamais

Publicada em 12/08/2026 às 08h40

Um casal foi preso em flagrante na terça-feira (11), em Costa Marques (RO), suspeito de receptação de um Jeep Renegade vermelho avaliado em aproximadamente R$ 70 mil. Segundo a Polícia Civil, o veículo havia sido furtado recentemente em Pimenta Bueno (RO) e teria sido levado para a região de fronteira com a Bolívia.

A prisão ocorreu durante uma ação conjunta das polícias Militar e Civil, com participação de guarnições locais e da Operação Sufocare.

Segundo as investigações, a polícia recebeu informações de que um casal suspeito estava hospedado em um estabelecimento comercial na Avenida Chianca, no Centro de Costa Marques, utilizando um veículo com características semelhantes ao automóvel furtado.

As equipes iniciaram diligências e passaram a acompanhar a movimentação no local. Imagens do circuito de segurança ajudaram os policiais a identificar os suspeitos e o veículo.

Durante a abordagem, foram presos K. dos S. N., de 22 anos, e E. C. da S. M., de 26 anos.

Além do Jeep Renegade, os policiais apreenderam:

um iPhone 11 verde-água;

um celular Samsung Galaxy J4+ preto;

um capacete colorido;

uma calça jeans;

uma camisa preta;

um tênis Mizuno branco.

Veículo seria levado para a Bolívia

Conforme os depoimentos prestados à Polícia Civil, os suspeitos afirmaram que receberam uma proposta de R$ 2,5 mil de uma pessoa em Cacoal para transportar o veículo até a região de fronteira.

De acordo com a investigação, o automóvel seria levado clandestinamente para a Bolívia. A polícia trabalha com a hipótese de que o veículo seria utilizado como moeda de troca ou para apoio logístico em atividades relacionadas ao tráfico de drogas.

Ainda segundo a Polícia Civil, o caso teria ligação com uma organização criminosa. As informações foram registradas nos despachos da autoridade policial e fazem parte da investigação.

O Jeep Renegade foi localizado horas depois da prisão do casal, em uma área isolada às margens do Rio Guaporé, próximo ao ponto onde, segundo a investigação, seria embarcado para o país vizinho.

Prisão foi ratificada pela Polícia Civil

Após a captura realizada pela Polícia Militar, o casal foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Costa Marques.

O delegado Reinaldo Reis ratificou a prisão em flagrante dos dois pelo crime de receptação, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

Os investigados permanecem detidos no estabelecimento prisional de Costa Marques e devem ficar à disposição da Justiça para a realização da audiência de custódia.

O veículo recuperado será submetido à perícia técnica antes de ser devolvido ao proprietário.

Casal é preso com Jeep Renegade furtado que seria levado para a Bolívia, em Costa Marques, RO