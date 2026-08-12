Samuel Costa apresenta proposta de tirar Novo João Paulo II do papel em quatro anos

Por Assessoria

Publicada em 12/08/2026 às 08h20

Quatro décadas de espera. Quatro anos para mudar essa realidade. Essa é a promessa apresentada pelo candidato ao Governo de Rondônia, Samuel Costa (PSB), para a construção do Novo Hospital João Paulo II, em Porto Velho.

Costa afirma que, caso seja eleito, a saúde será uma prioridade de governo e que pretende entregar o novo hospital ao final do mandato.

Assista o vídeo: https://www.instagram.com/reel/Db394kLBm7U/?igsh=MTZzZnAwbmxtMXIzNQ==

A proposta é aproveitar uma estrutura abandonada da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em uma área estratégica da capital, para transformar o espaço em um hospital moderno, equipado e preparado para atender pacientes e oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais da saúde.

“40 anos de espera são demais. Vamos entregar o novo João Paulo II em quatro anos. O nosso povo não pode mais esperar”, afirmou Costa.

A proposta

O plano prevê articulação com o Governo Federal, incluindo os Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Saúde, além do aproveitamento de profissionais do próprio Governo de Rondônia nas áreas de engenharia, arquitetura e projetos.

Para Costa, a construção não deve representar apenas a criação de uma nova estrutura física, mas uma mudança no modelo de atendimento.

A proposta inclui um ambiente adequado para médicos, enfermeiros, técnicos e demais profissionais, além de atendimento mais humanizado aos pacientes e familiares.

“Não queremos apenas construir paredes. Queremos construir um hospital que respeite quem trabalha e, principalmente, quem precisa ser atendido”, disse.

“O povo não pode mais esperar”

Costa afirma que pretende começar o planejamento do projeto desde o início de uma eventual gestão, buscando recursos e parcerias para viabilizar a obra.

A estratégia, segundo o candidato, é utilizar estruturas que o Estado já possui, estabelecer cooperação com o Governo Federal e transformar um espaço atualmente abandonado em um equipamento público de saúde.

“Governar é eleger prioridades, ter conhecimento técnico, articulação e capacidade de buscar recursos. Em quatro anos, vamos entregar o novo João Paulo II e começar a mudar a realidade da saúde de Rondônia”, afirmou Samuel Costa.