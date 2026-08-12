Homem é encontrado morto com marcas de apedrejamento em Vilhena

Por Folha do Sul

Publicada em 12/08/2026 às 08h30

O corpo de um homem de 34 anos, identificado como Cleber, foi encontrado no início da tarde desta terça-feira, 11, dentro do que seria uma boca de fumo no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

Pelo estado do cadáver, Cleber, nascido na cidade de Cerejeiras, teria sido assassinado ontem à noite, e o corpo deixado no local. Os indícios são de que ele teria sido atacado a pedradas, mas não há, por enquanto, pistas sobre a motivação ou a autoria do crime.

Usando tornozeleira eletrônica, o homem que teria sido apedrejado até a morte foi encontrado caído no quintal da “boca” ao lado de uma casinha de cachorro feita de madeira. Lesões no rosto revelam a violência do ataque sofrido pelo suposto usuário de drogas.

O cadáver foi encontrado após um policial penal ir a um postinho de saúde, onde foi avisado por um homem que passava pelo local da “desova”, onde testemunhou a cena. O local do possível ataque fica próximo da casa da vítima.

De acordo com informações obtidas pela reportagem, Cleber estava cumprindo pena por tráfico de drogas desde 2022. Porém, esse tráfico ele já tinha cumprido, e atualmente era monitorado por tornozeleira eletrônica em cumprimento de uma medida cautelar. Mas tinha “rota livre” em virtude desta situação