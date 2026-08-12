Candidato a deputado federal, Pastor Evanildo cumpre agenda de visitas no Vale do Guaporé

Por Assessoria

Publicada em 12/08/2026 às 08h10

O candidato a deputado federal pelo PSD, Pastor Evanildo, cumpriu, entre segunda-feira (10) e terça-feira (11), uma agenda de visitas por municípios e comunidades do Vale do Guaporé, em Rondônia. Durante o percurso, ele participou de encontros com lideranças políticas, pastores, amigos e representantes da comunidade, buscando conhecer de perto as demandas e a realidade da população.

Em Costa Marques, Pastor Evanildo esteve com a ex-prefeita Jaqueline e o esposo dela, Dinho Mesquita. O encontro foi marcado por uma conversa sobre a realidade do município e as principais necessidades da população. “Foi um momento muito importante para conversar, ouvir e conhecer de perto as demandas de Costa Marques. Acredito que quem deseja representar Rondônia precisa estar presente e ouvir as pessoas”, afirmou.

Ainda em Costa Marques, o candidato também se reuniu com o Pastor Urandy e visitou a líder e irmã Elizabeth. Os encontros foram momentos de diálogo e comunhão, além da oportunidade de ouvir relatos sobre as necessidades da comunidade. “Cada conversa que temos pelo interior de Rondônia nos ajuda a compreender melhor os desafios enfrentados pelas famílias. É ouvindo que podemos construir caminhos e buscar soluções”, destacou Pastor Evanildo.

A agenda também contou com uma reunião com lideranças, ao lado do deputado Laerte Gomes, da ex-prefeita Jaqueline e do ex-prefeito Dinho Mesquita. O encontro teve como objetivo fortalecer o diálogo e tratar de assuntos relacionados ao município e à população local. Para Pastor Evanildo, a aproximação com diferentes lideranças é importante para ampliar a discussão sobre o desenvolvimento dos municípios rondonienses.

Durante a passagem por Costa Marques, Pastor Evanildo também visitou o Forte Príncipe da Beira, um dos principais marcos históricos de Rondônia. Segundo ele, conhecer espaços que fazem parte da história do Estado também representa uma forma de valorizar as raízes rondonienses. “Conhecer lugares como o Forte Príncipe da Beira é valorizar nossa história, nossas raízes e tudo aquilo que faz parte da identidade de Rondônia. Foi um momento especial e que ficará na memória”, disse.

No distrito de São Domingos do Guaporé, Pastor Evanildo visitou o amigo e líder Júnior do Gás. O encontro foi dedicado à conversa sobre as demandas da população e à troca de experiências. Em seguida, o candidato esteve com o Pastor Abraão, com quem também conversou sobre as necessidades da comunidade. “Quero agradecer pela recepção, pelo carinho e pela oportunidade de ouvir vocês. São esses encontros que mostram a importância de estar próximo das comunidades”, afirmou.

Em Seringueiras, Pastor Evanildo encerrou parte da agenda com uma visita ao Pastor Isaias, seu amigo de muitos anos. O encontro foi marcado pela amizade, diálogo e recepção. “Tenho uma história de amizade com o Pastor Isaias e foi uma alegria poder estar novamente com ele. Agradeço pela recepção, pelo carinho e pelo tempo que compartilhamos. Que Deus abençoe Seringueiras e toda a sua população”, declarou.

As visitas fazem parte da agenda do Pastor Evanildo como candidato a deputado federal pelo PSD e reforçam sua proposta de manter contato direto com as comunidades de Rondônia. Ao longo dos encontros, ele destacou a importância de conhecer as diferentes realidades do Estado e manter o diálogo com moradores, lideranças políticas, religiosas e comunitárias. “Rondônia precisa de representantes que conheçam sua gente, seus municípios e suas necessidades. Quero continuar caminhando pelo Estado, ouvindo as pessoas e levando essas demandas para a discussão em Brasília”, concluiu.