Ezequiel Neiva reforça apoio aos povos indígenas da Terra Indígena Rio Branco, em Alta Floresta

Por Assessoria

Publicada em 13/08/2026 às 15h55

O deputado estadual Ezequiel Neiva (PL) visitou, no início desta semana, a Terra Indígena Rio Branco, em Alta Floresta D’Oeste, para acompanhar de perto a realidade das comunidades e os resultados das ações viabilizadas por seu mandato. Ao lado do vereador Dalton Tupari, o parlamentar percorreu as aldeias e reforçou uma parceria pautada pelo diálogo com as lideranças indígenas e pelo compromisso de transformar as demandas apresentadas em investimentos e benefícios concretos para as famílias.

Ezequiel Neiva destacou que estar dentro das comunidades é fundamental para conhecer de perto as demandas e transformar as reivindicações em ações concretas. Entre as iniciativas estão investimentos destinados ao fortalecimento da agricultura familiar indígena. A partir de pedido apresentado pelo vereador Dalton Tupari, Ezequiel Neiva destinou R$ 200 mil para a aquisição de duas trilhadeiras e quatro descascadores de café, equipamentos que serão utilizados nas partes terrestre e fluvial da Terra Indígena Rio Branco. “Nosso compromisso é apoiar quem produz, garantindo equipamentos que aumentem a produtividade, agreguem valor à produção e contribuam para melhorar a renda das famílias indígenas”, frisou o deputado.

Outra frente de atuação é o transporte fluvial, essencial para as comunidades localizadas às margens dos rios. Em 2023, Ezequiel Neiva já havia destinado recursos para a entrega de duas embarcações destinadas ao atendimento das aldeias. Agora, atendendo novamente a uma demanda apresentada por Dalton Tupari, o parlamentar garantiu recursos para a aquisição de 50 barcos de alumínio de sete metros, ampliando a estrutura disponível para o deslocamento de moradores e o acesso a serviços. “Sabemos que, para quem vive na região fluvial, o barco não é um luxo, é um meio de transporte indispensável para chegar à escola, buscar atendimento de saúde, transportar alimentos e escoar a produção”, afirmou Ezequiel Neiva.

Durante a visita, Ezequiel Neiva também percorreu comunidades e conversou com moradores e lideranças indígenas, reforçando a importância de manter uma atuação próxima e permanente. A parceria com o vereador Dalton Tupari tem sido fundamental para identificar as necessidades e encaminhar investimentos para as aldeias, especialmente nas áreas de produção, transporte e infraestrutura. “O Dalton conhece a realidade das comunidades e tem levado até nós as demandas dos povos indígenas. Nosso papel é ouvir, buscar os recursos e fazer com que eles cheguem a quem realmente precisa”, ressaltou o parlamentar.

A presença do deputado na Terra Indígena Rio Branco reafirma, assim, uma atuação que busca transformar as demandas apresentadas pelas comunidades em benefícios concretos. Com investimentos em equipamentos agrícolas e transporte fluvial, Ezequiel Neiva destaca que o objetivo é contribuir para a autonomia, a geração de renda e a melhoria da qualidade de vida das famílias indígenas de Alta Floresta D’Oeste. “Vamos continuar trabalhando em parceria com o vereador Dalton Tupari, com as lideranças, com as comunidades indígenas e a Prefeitura de Alta Floresta D’Oeste. Quem conhece a realidade de perto sabe onde o recurso precisa chegar, e nosso mandato continuará fazendo a sua parte”, encerrou.