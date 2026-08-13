Anvisa proíbe fabricação e venda de 12 produtos de limpeza

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta quarta-feira (12) a fabricação e a venda de 12 produtos de limpeza.
De acordo com a agência, os produtos não têm registro sanitário e as empresas fabricantes são de origem desconhecida e não possuem autorização. Entre os produtos proibidos estão alvejantes, tira-manchas e alguns são a base de percarbonato de sódio.
A proibição já está em vigor.
Oxypur – Quimpac
Percarbonato de Sódio - Los Chefs
Alvejante Natural Multiuso – nova fórmula
Percarbonato de Sódio - Vong Home
Boa Alvejante Percarbonato de Sódio em pó
Percarbonato Plus – ANS Agrária
Percarbonato de Sódio - Nativa
Yta Clean
Alvejante Tira Manchas – Amigos Distribuidora
Percarbonato de Sódio - Oxigen
Tira Manchas – FV Group
Percarbonato Top Brilho
O espaço está aberto para manifestação das marcas.
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