Anvisa proíbe fabricação e venda de 12 produtos de limpeza

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 13/08/2026 às 16h36

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta quarta-feira (12) a fabricação e a venda de 12 produtos de limpeza.

De acordo com a agência, os produtos não têm registro sanitário e as empresas fabricantes são de origem desconhecida e não possuem autorização. Entre os produtos proibidos estão alvejantes, tira-manchas e alguns são a base de percarbonato de sódio.

A proibição já está em vigor.

Oxypur – Quimpac

Percarbonato de Sódio - Los Chefs

Alvejante Natural Multiuso – nova fórmula

Percarbonato de Sódio - Vong Home

Boa Alvejante Percarbonato de Sódio em pó

Percarbonato Plus – ANS Agrária

Percarbonato de Sódio - Nativa

Yta Clean

Alvejante Tira Manchas – Amigos Distribuidora

Percarbonato de Sódio - Oxigen

Tira Manchas – FV Group

Percarbonato Top Brilho

O espaço está aberto para manifestação das marcas.