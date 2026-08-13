Anvisa proíbe fabricação e venda de 12 produtos de limpeza
Por AGÊNCIA BRASIL
Publicada em 13/08/2026 às 16h36
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta quarta-feira (12) a fabricação e a venda de 12 produtos de limpeza. 

De acordo com a agência, os produtos não têm registro sanitário e as empresas fabricantes são de origem desconhecida e não possuem autorização. Entre os produtos proibidos estão alvejantes, tira-manchas e alguns são a base de percarbonato de sódio.

A proibição já está em vigor. 

Oxypur – Quimpac 

Percarbonato de Sódio - Los Chefs 

Alvejante Natural Multiuso – nova fórmula 

Percarbonato de Sódio - Vong Home 

Boa Alvejante Percarbonato de Sódio em pó 

Percarbonato Plus – ANS Agrária 

Percarbonato de Sódio - Nativa 

Yta Clean 

Alvejante Tira Manchas – Amigos Distribuidora 

Percarbonato de Sódio - Oxigen 

Tira Manchas – FV Group 

Percarbonato Top Brilho 

O espaço está aberto para manifestação das marcas.

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