Multivacinação segue nas unidades de saúde com foco na atualização da caderneta

Por Jhon Silva

Publicada em 13/08/2026 às 16h21

A Campanha Nacional de Multivacinação 2026 segue em andamento em Porto Velho, com atendimento nas unidades de saúde do município para crianças e adolescentes menores de 15 anos. A mobilização, realizada pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), continua até o dia 1º de setembro.

A estratégia busca ampliar a proteção do público infantojuvenil, principalmente daqueles que possuem alguma dose pendente ou esquema vacinal incompleto. Para isso, as equipes de saúde avaliam individualmente as cadernetas e identificam quais imunizantes precisam ser administrados.

Diferentemente de campanhas direcionadas para uma única doença, a multivacinação permite atualizar diferentes vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação, de acordo com a faixa etária e o histórico de cada criança ou adolescente.

O prefeito Léo Moraes reforça que a mobilização é também uma oportunidade para que as famílias façam uma revisão completa da situação vacinal dos filhos. “Nosso chamado é para que os pais e responsáveis aproveitem esse período e procurem as unidades de saúde. Muitas vezes existe uma dose que ficou para trás e, com uma simples conferência da caderneta, é possível identificar e atualizar. Vacinação é prevenção e significa cuidar hoje para garantir mais saúde no futuro”.

Até o encerramento da campanha, em 1º de setembro, pais e responsáveis podem procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBS) para apresentar a caderneta de vacinação e verificar se existem doses em atraso.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, explica que a participação das famílias é fundamental para manter a população protegida e ampliar as coberturas vacinais. “É importante que os pais não esperem apenas pelo Dia D. A campanha já está acontecendo e nossas unidades estão preparadas para receber esse público. Mesmo quando a família acredita que todas as vacinas estão atualizadas, vale levar a caderneta para que nossos profissionais façam essa conferência”.

Dia D

Um dos principais momentos da campanha será o Dia D de Mobilização Social, marcado para o sábado, 22 de agosto. A ação pretende facilitar principalmente o acesso das famílias que encontram dificuldades para comparecer às unidades durante a semana.

Na data, a vacinação será intensificada, com atendimento ampliado e os locais de vacinação ainda serão divulgados.

A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS) da Semusa, Geisa Brasil, destaca que a avaliação da caderneta é essencial para definir quais doses serão aplicadas. “A vacinação é seletiva. Isso significa que não serão aplicadas todas as vacinas em todas as crianças. A equipe verifica a idade, analisa a caderneta e identifica quais doses estão pendentes. A partir dessa avaliação, são administrados os imunizantes necessários de forma segura e seguindo as recomendações do Calendário Nacional de Vacinação”.

Público alvo

A campanha é destinada a crianças e adolescentes menores de 15 anos, ou seja, até 14 anos, 11 meses e 29 dias. O objetivo é localizar doses que não foram aplicadas no período recomendado e completar os esquemas vacinais.

Entre os imunizantes disponíveis estão vacinas contra poliomielite, sarampo, caxumba e rubéola, hepatites A e B, HPV, febre amarela, influenza e Covid-19, além da vacina contra a dengue, quando houver indicação, e demais imunizantes previstos na rotina.

Para receber atendimento, é importante apresentar documento de identificação, Cartão do SUS ou CPF e, principalmente, a caderneta de vacinação.

A orientação da Semusa é que os responsáveis não deixem a atualização para os últimos dias da campanha. A conferência antecipada permite identificar possíveis pendências e manter crianças e adolescentes protegidos contra doenças que podem ser prevenidas pela vacinação.

A vacinação acontece nas unidades de saúde e no Porto Velho Shopping.

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