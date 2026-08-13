Chuvas: Defesa Civil reconhece emergência em 19 municípios do RS

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 13/08/2026 às 16h33

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu situação de emergência em 19 municípios do Rio Grande do Sul afetados por desastres naturais no mês de julho.

A Portaria nº 2.579 contempla cidades atingidas por chuvas intensas, enxurradas, tornados, vendavais e quedas de granizo. Veja aqui a lista completa.

Entre os municípios atingidos por chuvas intensas estão Arroio do Tigre, Campina das Missões e Cerro Grande do Sul

A cidade de Boqueirão do Leão teve a situação de emergência reconhecida por causa de enxurradas.

Em Giruá, o reconhecimento ocorreu em razão de um tornado. Itaqui foi afetada por vendaval, enquanto Ubiretama registrou danos provocados por granizo.

Recursos

Com o reconhecimento federal da situação de emergência, as prefeituras podem solicitar recursos da União para ações de assistência à população, como distribuição de alimentos, água potável, kits de higiene e limpeza, além de apoio para restabelecimento de serviços essenciais e recuperação de áreas danificadas.

Memória

Destruição causada por vendavais no Rio Grande do Sul - REUTERS/Diego Vara/ Proibido reprodução

Temporais atingem todo o Rio Grande do Sul desde o mês de julho. De acordo com a Defesa Civil do estado, o número de pessoas desalojadas passa dos 2,6 mil em 118 municípios.



Houve destelhamentos, quedas de árvores e de postes de energia, além da enchente de vários rios, como o Guaíba.

Além disso, a passagem de um ciclone bomba pela região deixou uma pessoa morte e cinco feridas.