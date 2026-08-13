Capacitação fortalece atendimento especializado a gestantes de alto risco

Por Renata Beccária

Publicada em 13/08/2026 às 17h01

Servidores do Centro Regional Especializado de Atenção Materno Infantil (Creami) participam de uma capacitação para implantação do Modelo de Ponto de Atenção Secundária Ambulatorial (Pasa), dentro da Linha de Cuidado da Gestante e Puérpera. O treinamento começou na terça-feira (11) e segue até quinta-feira (13), em Porto Velho.

A formação trata da organização do atendimento às gestantes de alto risco e da atuação integrada dos profissionais. A proposta é que a paciente tenha acesso a diferentes áreas conforme as necessidades identificadas durante o atendimento.

“É uma nova metodologia de trabalhar a saúde. A paciente não vai ser atendida somente pelo obstetra. Chegando aqui, ela vai ser atendida pelos demais profissionais da área da saúde, como psicólogo, nutricionista e fisioterapeuta”, explica a gerente do Creami, Vanderleia Augusto Teixeira.

Cuidado compartilhado

O novo modelo busca substituir o atendimento fragmentado por uma atuação conjunta da equipe. Além do médico e do enfermeiro, participam profissionais como assistente social, psicólogo, fisioterapeuta e nutricionista.

Noeli Lima ressalta a integração da equipe no atendimento.

“A equipe vai ser toda integrada”, afirma a assistente social Noeli Lima.

A capacitação aborda a organização da Rede de Atenção à Saúde, o funcionamento do Pasa, a construção do Plano de Atenção à Saúde e os critérios para compartilhamento do cuidado entre os serviços.

Para o prefeito Léo Moraes, a qualificação das equipes é fundamental para garantir um atendimento mais completo às gestantes.

“Estamos trabalhando para que as gestantes de alto risco tenham um atendimento cada vez mais qualificado, humanizado e integrado. Capacitar os profissionais significa fortalecer a rede de saúde e garantir que cada mulher seja acompanhada de acordo com as suas necessidades”, destacou o prefeito Léo Moraes.

Integração com a Atenção Primária

A gestante chega ao Creami após a identificação da condição de alto risco na unidade onde realiza o pré-natal. Mesmo com o acompanhamento especializado, ela mantém o pré-natal na Atenção Primária.

“Eles fazem uma estratificação, mandam para cá e essa grávida continua o pré-natal dela lá, só que passando com os especialistas aqui”, explica Vanderleia.

A proposta também prevê comunicação entre os serviços para acompanhar as necessidades de cada gestante.

Atendimento especializado

O Creami atende gestantes classificadas como de alto risco e conta com 25 servidores de diferentes áreas.

Inaugurado em 17 de julho, o serviço registrou 183 atendimentos na primeira semana. A previsão é alcançar de 230 a 250 atendimentos por dia, conforme a estruturação do serviço.

Com a implantação do novo modelo, o Creami passa a organizar o atendimento de forma multiprofissional, em articulação com as unidades da Atenção Primária responsáveis pelo pré-natal.