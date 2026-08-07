MDB confirma aliança com o PDT em Rondônia e oficializa Amir Lando como vice na chapa de Pedro Abib

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 07/08/2026 às 08h30

A aliança entre MDB e PDT para a disputa majoritária das Eleições Gerais de 2026 em Rondônia foi homologada pela Comissão Executiva Estadual do MDB durante reunião virtual realizada na noite de 5 de agosto. A coligação, aprovada por unanimidade, disputará os cargos de governador, vice-governador e Senado com o nome “Experiência, Fé e Autoridade – Rondônia Forte de Verdade”. A representação oficial do grupo ficará sob responsabilidade do secretário-geral do MDB, José Luiz Lenzi.

Na composição definida pelo partido, o ex-senador Amir Lando será candidato a vice-governador na chapa encabeçada por Pedro Abib, candidato do MDB ao Governo de Rondônia. A escolha consolida uma chapa formada por dois nomes com trajetória na política estadual e nacional.

O MDB também oficializou apoio à candidatura do ex-senador Acir Gurgacz, do PDT, ao Senado Federal, reforçando a aliança entre as duas legendas na disputa majoritária em Rondônia.

Na mesma reunião, foi homologada a indicação de Paulo César Pires de Andrade para ocupar a primeira suplência ao Senado na chapa liderada por Acir Gurgacz. Na urna eletrônica, ele utilizará o nome Paulo Andrade.

As deliberações ocorreram durante reunião realizada por videoconferência, entre 20h e 21h do dia 5 de agosto de 2026, por meio da plataforma Zoom. O encontro foi presidido pelo senador Confúcio Aires Moura, presidente estadual do MDB, e secretariado por José Luiz Lenzi, com a participação dos integrantes da Executiva Estadual.

De acordo com a documentação partidária, as decisões da Comissão Executiva Estadual formalizaram a composição da chapa majoritária e os termos da coligação para as eleições deste ano. Ao término da reunião, a ata foi aprovada e assinada pelos membros da Executiva Estadual do MDB.