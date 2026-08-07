Homem é preso com quatro armas de fogo durante operação

Por guajaranoticias.com

Publicada em 07/08/2026 às 09h15

Um homem foi preso na tarde desta quinta-feira (6) por porte ilegal de arma de fogo durante uma ação da Operação Brasil Contra o Crime Organizado, realizada no distrito de Ponta do Abunã, em Rondônia.

A ocorrência contou com equipes da Força Tática do 5º Batalhão da Polícia Militar de Rondônia e apoio do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da Polícia Militar do Acre.

Durante a abordagem, os policiais localizaram quatro armas de fogo que estavam em posse do suspeito. Entre o armamento apreendido estavam uma espingarda calibre 12, um rifle de pressão adaptado para o calibre .22 e dois revólveres calibre .357.

Também foram encontradas diversas munições de calibre 12 e para revólveres. Diante do flagrante, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia, juntamente com as armas e munições apreendidas. No local, foram adotadas as medidas cabíveis.

A ação faz parte da Operação Brasil Contra o Crime Organizado, que reúne esforços das forças de segurança no enfrentamento às organizações criminosas e aos crimes relacionados ao porte e à circulação ilegal de armas de fogo.

A atuação conjunta entre as polícias de Rondônia e do Acre resultou na retirada de quatro armas de fogo de circulação na região de Ponta do Abunã. O caso foi encaminhado à autoridade policial para os procedimentos previstos.