Acir Gurgacz abre o jogo sobre Senado, BR-319, Caminhada Esperança, impeachment de Dilma Rousseff e eleições de 2026

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 07/08/2026 às 09h47

PORTO VELHO, RO – A próxima edição do RD Entrevista, realizado pelo Rondônia Dinâmica em parceria com o Informa Rondônia, terá como convidado o empresário, ex-prefeito de Ji-Paraná e ex-senador da República Acir Gurgacz. O programa será exibido na próxima segunda-feira, 10 de agosto, com apresentação do jornalista Vinícius Canova.

A conversa começa pela trajetória pessoal e empresarial de Gurgacz. O entrevistado revisita a chegada da família a Rondônia, a expansão dos negócios no setor de transporte e sua ligação com a Eucatur. O programa também passa pela atuação na comunicação, pelo Sistema Gurgacz de Comunicação, o SGC, e pela experiência acumulada fora da política.

A entrada na vida pública ganha espaço a partir de Ji-Paraná. Acir relembra a decisão de disputar a Prefeitura, o período em que comandou o município e os movimentos que o levaram, posteriormente, às disputas estaduais e ao Senado Federal.

Os quase 14 anos de atuação no Senado formam um dos principais blocos da entrevista. O ex-parlamentar é questionado sobre projetos, articulações, prioridades de mandato e resultados entregues a Rondônia. Infraestrutura, agricultura, desenvolvimento regional, integração da Amazônia e investimentos federais aparecem entre os assuntos colocados à mesa.

A BR-319 recebe atenção especial. Acir é provocado sobre a importância estratégica da rodovia entre Porto Velho e Manaus, os entraves que acompanham a discussão há décadas e o papel que exerceu no Senado nas articulações envolvendo a recuperação e o licenciamento da estrada.

A relação com os governos do PT também entra no programa. Gurgacz é questionado sobre a proximidade política mantida durante os governos de Dilma Rousseff e sobre o voto favorável ao impeachment em 2016. A entrevista retoma ainda declarações posteriores do ex-senador sobre a existência ou não de crime de responsabilidade e abre espaço para que ele explique sua posição naquele momento.

A trajetória política também passa pelo episódio mais delicado de sua vida pública. O programa aborda a condenação criminal imposta pelo Supremo Tribunal Federal, o período de cumprimento da pena e os efeitos políticos e eleitorais decorrentes da decisão. Acir é questionado sobre o processo, sobre como atravessou aquele período e sobre o peso que o episódio ainda possui em sua relação com o eleitorado.

A situação jurídica para 2026 ocupa outro trecho central. A entrevista aborda as mudanças recentes na legislação de inelegibilidades, as diferentes interpretações apresentadas ao longo do processo, as decisões da Justiça Eleitoral e as iniciativas da defesa para tentar viabilizar o retorno de Gurgacz às urnas. O ex-senador também é provocado sobre a insegurança jurídica envolvendo uma eventual candidatura.

A Caminhada Esperança aparece no contexto das articulações políticas construídas antes da eleição. Acir fala sobre o movimento que reuniu partidos e lideranças de diferentes correntes, as negociações em torno de uma frente eleitoral e o que restou daquela proposta com a aproximação das convenções e a definição das candidaturas.

O cenário de 2026 domina a reta final. Gurgacz é questionado sobre o projeto do PDT, a disputa pelas duas vagas de Rondônia no Senado, possíveis alianças, adversários e o espaço que pretende ocupar numa eleição marcada por reorganizações partidárias e diferentes candidaturas competitivas.

A conversa também passa pelo perfil político do ex-senador. Acir é provocado a explicar como se posiciona hoje diante da polarização nacional, de sua relação histórica com partidos de esquerda e centro-esquerda e das mudanças ocorridas no eleitorado rondoniense ao longo dos últimos anos.

Na conclusão, o programa volta à trajetória pessoal e política de Gurgacz e aos motivos que o levam a buscar novamente protagonismo eleitoral. O ex-senador é questionado sobre o que pretende apresentar ao eleitor de Rondônia em 2026 e sobre quais credenciais considera fundamentais para uma eventual volta ao Senado.

A entrevista completa com Acir Gurgacz será exibida na próxima segunda-feira, 10 de agosto, no RD Entrevista, produzido pelo Rondônia Dinâmica em parceria com o Informa Rondônia e apresentado por Vinícius Canova.