Fernando da BlueRay celebra chegada da Havan e destaca avanço econômico de Ariquemes

Por Assessoria

Publicada em 07/08/2026 às 09h42

O empresário Fernando Vilas da BlueRay, escolhido pelo PSD em convenção para disputar uma vaga de deputado federal, participou da inauguração da unidade da Havan em Ariquemes ao lado do fundador da rede, Luciano Hang. A nova loja representa investimento de aproximadamente R$ 100 milhões e a geração de cerca de 200 empregos diretos no município.

Para Fernando, a chegada de um empreendimento desse porte demonstra o fortalecimento de Ariquemes como ambiente favorável à atração de investimentos privados. Ele destacou que infraestrutura, logística e conectividade estão entre os fatores considerados por grandes empresas em seus projetos de expansão.

Durante sua gestão à frente da Associação Comercial e Industrial de Ariquemes (ACIA), Fernando participou de articulações em Brasília junto à Infraero e à Secretaria de Aviação Civil em defesa da retomada do aeroporto de Ariquemes, desativado desde a década de 1980.

“Uma empresa desse porte avalia critérios como logística, infraestrutura e conectividade antes de investir. Trabalhamos para criar essas condições e hoje vemos os resultados desse esforço”, afirmou.

Durante a inauguração, Luciano Hang também reconheceu o apoio recebido de Fernando ao longo do processo de implantação da unidade no município.

“Fernando nos apoiou desde o início e foi peça importante para que esse projeto se concretizasse”, declarou o empresário.

Segundo Fernando, a inauguração da Havan representa mais um sinal do potencial econômico de Ariquemes e reforça a importância de ações voltadas à melhoria da infraestrutura, à articulação institucional e à construção de um ambiente capaz de atrair novos empreendimentos.

Para ele, iniciativas nessa direção contribuem para ampliar oportunidades, gerar empregos e fortalecer o desenvolvimento econômico de Ariquemes e de Rondônia.