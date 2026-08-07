Como Ser Entregador do Mercado Livre? Guia de Cadastro e Envio Extra

Por Redação

Publicada em 07/08/2026 às 10h30

O mercado de comércio eletrônico continua expandindo suas frentes logísticas, criando excelentes oportunidades para quem busca autonomia financeira. O Mercado Livre, maior plataforma de e-commerce da América Latina, conta com um aplicativo exclusivo chamado Mercado Envio Flex para recrutar motoristas independentes dispostos a realizar fretes diários.

Se você possui um meio de transporte próprio, uma empresa aberta e quer definir sua própria rotina de ganhos, o processo de parceria é simples e direto. Abaixo, explicamos os critérios estruturais exigidos para ingressar nessa rede de distribuição de sucesso.

Requisitos obrigatórios para a validação do motorista

Para ingressar no ecossistema logístico da marca, o candidato deve cumprir algumas exigências legais e cadastrais que atestam a regularidade e a segurança do serviço prestado.

Documentação pessoal e carteira profissional

O motorista deve ter mais de dezoito anos de idade e possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva e dentro do prazo de validade. É indispensável que o documento contenha a observação de que você Exerce Atividade Remunerada (EAR).

Essa anotação em cartório ou no aplicativo de trânsito é o respaldo jurídico exigido por lei para que você possa atuar de forma profissional realizando o transporte remunerado de cargas urbanas.

Condições do veículo utilizado no frete

A plataforma aceita carros de passeio convencionais, motos ou utilitários leves como furgões e carrinhas, desde que tenham menos de quinze anos de fabricação. O veículo precisa estar devidamente licenciado e com a documentação em dia.

Caso vá utilizar moto, é obrigatório possuir uma mochila ou baú térmico impermeável de tamanho adequado para acomodar caixas e sacolas, garantindo que os produtos cheguem totalmente secos ao portão do cliente mesmo em dias de chuva.

Criação de pessoa jurídica (CNPJ ou MEI)

Os pagamentos e os contratos de prestação de serviços não são feitos para pessoas físicas. É obrigatório ter um CNPJ ativo, sendo a categoria de Microempreendedor Individual (MEI) a alternativa mais procurada devido à simplicidade tributária.

Sua empresa deve estar habilitada com as atividades econômicas (CNAE) de entrega rápida ou transporte de cargas. É através dessa inscrição jurídica que a plataforma realiza as transferências bancárias dos valores acumulados semanalmente.

Passo a passo para realizar a inscrição no aplicativo de envios

Todo o fluxo de captação e gerenciamento de motoristas é feito de forma automatizada por um canal tecnológico exclusivo, garantindo praticidade no envio dos dados.

Download do aplicativo Mercado Envios Flex

Acesse a loja oficial do seu aparelho celular e instale o aplicativo Mercado Envios Flex. Lembre-se de que essa ferramenta é exclusiva para prestadores de serviço e difere totalmente do aplicativo tradicional usado para fazer compras no site.

Faça o login utilizando a mesma conta que você já usa no Mercado Livre ou crie um acesso inédito atrelado ao seu e-mail principal, permitindo o cruzamento de dados de segurança do banco.

Envio de fotos e validação de segurança

O aplicativo guiará você por um processo de captura de imagens dos seus documentos, do veículo selecionado e do cartão do CNPJ. Certifique-se de fazer as fotos em um local plano, bem iluminado e sem reflexos que possam atrapalhar a leitura.

O sistema também realiza uma checagem eletrônica de antecedentes criminais e histórico de trânsito. Esse processo é automatizado e garante a integridade de todas as mercadorias que circularão na sua região de moradia.

Escolha da sua zona de atuação logística

Durante o preenchimento do formulário, você selecionará em quais regiões, bairros ou cidades vizinhas deseja efetuar os seus trajetos de entrega cotidianos, facilitando o cruzamento inteligente de rotas.

A malha de transporte nacional é imensa e engloba múltiplos braços operacionais. Se você precisa despachar ou monitorar pacotes enviados por canais alternativos da rede, pode usar o recurso de Correio rastrear para verificar prazos e trajetos entre depósitos centrais.

Dinâmica da rotina diária e regras de conduta profissional

Assim que o perfil obtém a aprovação final do comitê de segurança, você passa a estar apto para aceitar blocos de rotas diretamente na tela do seu dispositivo móvel.

Retirada das mercadorias nos pontos de coleta

O motorista deve se deslocar até o centro de distribuição (Crossdocking) ou agências de coleta autorizadas no horário combinado. Você escaneia o código de cada pacote usando a câmera do seu smartphone para validar a carga no seu veículo.

A organização espacial das caixas na mala do carro deve seguir a ordem de visitas, deixando os primeiros endereços da lista mais acessíveis na frente para acelerar o tempo de parada.

Cumprindo as regras de roteiro otimizado

O aplicativo calcula o caminho rodoviário mais eficiente para economizar tempo, combustível e desgaste de peças. Siga as instruções do mapa interno para garantir que todas as entregas ocorram dentro do prazo limite estipulado pelo comprador.

Caso tenha algum imprevisto na via, como trânsito intenso ou pneu furado, utilize o botão de suporte interno imediatamente para relatar o problema e evitar penalidades no seu índice de desempenho da conta.

Finalização correta da entrega no destino

Ao encontrar o morador, insira o nome completo dele e o número do documento de identidade no aplicativo. Também é necessário colher a assinatura digital feita com o dedo na tela do aparelho celular do entregador.

Algumas rotas exigem uma foto da etiqueta do pacote ao lado do número do imóvel como prova física de conclusão do serviço, servindo como documento de defesa em caso de contestações futuras.

Perguntas Frequentes

1. Como funciona a política de pagamentos para os entregadores parceiros?

Os pagamentos são feitos por pacotes entregues com sucesso e variam conforme a distância percorrida e a modalidade da rota. Os repasses financeiros são depositados diretamente na sua conta do Mercado Pago de forma semanal, sem burocracias.

2. Posso fazer entregas acompanhado de outra pessoa dentro do carro?

Por regras contratuais e diretrizes de privacidade e segurança da carga, não é permitido realizar as entregas acompanhado de terceiros ou animais de estimação no veículo. O condutor cadastrado deve operar a rota de forma individual.

3. O Mercado Livre oferece alguma linha de seguro para o meu veículo particular?

Não. Como você atua na condição de prestador de serviços independente (Pessoa Jurídica/MEI), todos os custos com manutenção do veículo, seguros contra acidentes, internet móvel e combustível são de sua inteira e exclusiva responsabilidade.

4. Quantas tentativas de entrega posso fazer se o comprador não estiver no local?

Se não encontrar ninguém no endereço residencial, o aplicativo orienta que você tente fazer contato telefônico com o cliente. Caso não obtenha sucesso, a entrega é dada como falha e o pacote deve retornar ao ponto de coleta original no final do dia.