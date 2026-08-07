Ator preso por estupro se dizia solteiro no Tinder:

Por IG

Publicada em 07/08/2026 às 11h11

O perfil de Marco Furlan, de 48 anos, no Tinder, aplicativo de relacionamentos, segue ativo após o ator ter sido preso em flagrante, acusado de estuprar uma criança de 5 anos durante uma festa de aniversário em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo.

Na descrição do perfil, Furlan afirma ser solteiro e estar em busca de um relacionamento monogâmico [com uma pessoa só], informação que diverge da v ersão apresentada por ele em depoimento à Polícia Civil, em que afirmou ter confundido a vítima com sua namorada. As informações são do boletim de ocorrência.

Furlan ainda compartilhou diversas fotografias e afirmou não ser fake. Segundo o texto, as pretendentes poderiam contactá-lo por meio de ligações de vídeo para confirmar a veracidade de sua identidade: "Se for do bem, bora conversar".

No perfil, Furlan informa ter 42 anos, seis anos a menos do que sua idade real. Além disso, ele compartilha imagens de viagens, fotos sem camisa e afirma ser um homem livre de problemas. Na apresentação, ele escreveu:

“Ator em SP mas morando em Campos do Jordão. Tenho bom humor e educação, e não curto quem não tem. Se for do bem, bora conversar. Tô solteiro e não vejo nenhum problema em conhecer alguém pelo app. Não sou fake e não tenho problemas. Pode chamar por vídeo pra ver”.