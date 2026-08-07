Por Ascom

Publicada em 07/08/2026 às 11h51

O ex-prefeito de Porto Velho e candidato ao Governo do Estado pela Federação União Progressistas, Hildon Chaves, se reuniu com os diretores do Sindicato dos Servidores do Departamento de Trânsito do Estado (SINDETRAN-RO). Ao lado do candidato a deputado federal, Anderson Pereira, Hildon ouviu as propostas do presidente do SINDETRAN-RO, Anderson Rivero; do secretário-geral, Obed Lima; e do diretor financeiro, Adonias de Deus.

“Nosso objetivo no Governo do Estado será reduzir o número de acidentes, de feridos e principalmente de vítimas fatais. É preciso acabar com esse perfil de órgão arrecadador, mudar a forma de trabalhar essa questão. Aumentar a prevenção e reduzir a pressão sobre o nosso sistema de saúde e sobre a previdência social. Principalmente, queremos salvar vidas”, declarou Hildon, que se comprometeu a “trabalhar em sintonia com as aspirações por mudanças na forma como os servidores enxergam a questão do trânsito”.

O presidente do SINDETRAN-RO apresentou ao candidato um conjunto de propostas defendidas pela categoria. “A gente entende que, quando a prevenção funciona, o servidor ganha e a população também ganha”. Entre as pautas apresentadas estão sete eixos que envolvem questão como saúde, educação, desenvolvimento e cidadania, segurança pública, valorização do pessoal, desenvolvimento urbano, gestão e modernização.

Para Anderson Rivero, a resolução de muitos problemas de saúde pública passa pela redução nos acidentes de trânsito. “É muito mais fácil e barato investir na prevenção do acidente do que ter que cuidar de uma perna ou um braço quebrado”, raciocinou. “Nós entendemos que o Detran tem envergadura suficiente pra fazer isso. Basta o governador querer. Se o governador quiser, ele coloca os servidores do Detran nos locais, nas horas e nos dias em que acontecem os acidentes, porque a gente tem toda a estatística, temos a inteligência necessária para tratar o problema”.

VANGUARDA

“O Detran é visto sempre como um órgão arrecadador, que penaliza o cidadão. A mudança que defendemos é transformar o departamento de trânsito em instrumento de política pública. Nesse sentido, podemos dizer que Rondônia terá uma posição de vanguarda”, diz Rivero. “O primeiro político que acreditou nessa mudança foi o Anderson Pereira. Ele colocou o Detran e os servidores na Constituição do Estado”.

Para o sindicalista, a presença da fiscalização não deve ser usada para multar os cidadãos. “A gente precisa mudar isso. Eu tenho que ir lá para o pessoal passar a respeitar a lei e não para multar. Minha presença é para inibir o cometimento de infrações, e isso tem que partir de dentro do Detran, dos nossos servidores. Temos que trabalhar com eles, oferecer treinamento, propor uma política pública. Fazendo a coisa certa, a gente consegue oferecer isso pra população”. Hildon declarou, por sua vez, que “até hoje nenhum estado colocou a segurança viária, o trânsito, como política pública de governo. Faremos isso em Rondônia”, confirmou.