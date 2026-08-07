Prefeitura de Porto Velho fortalece parceria com a APAE para ampliar ações voltadas às pessoas com deficiência 

Por Adaides Batista

Publicada em 07/08/2026 às 11h52

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), segue fortalecendo as parcerias com instituições que desenvolvem um trabalho de referência no atendimento às pessoas com deficiência, ampliando as ações voltadas à inclusão social, à acessibilidade e à garantia de direitos.

Como parte desse compromisso, o secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, esteve, na manhã de quinta-feira (6), na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Porto Velho, onde foi recebido pela presidente da instituição, Maria José da Silva Falcão, pela assistente social Ilana Marinho e pela equipe técnica da entidade.

A agenda integrou o conjunto de ações desenvolvidas pela Prefeitura para fortalecer o diálogo permanente com as instituições parceiras, conhecer de perto as demandas da população atendida e ampliar a integração entre o poder público e as entidades que atuam na promoção da inclusão.

Durante o encontro, foram debatidas iniciativas voltadas ao fortalecimento das políticas públicas para as pessoas com deficiência, com foco na ampliação da acessibilidade, na promoção da inclusão social, na garantia de direitos e no fortalecimento da rede de proteção às pessoas com deficiência e suas famílias.

O secretário Paulo Afonso destacou que a construção de políticas públicas eficientes depende da atuação conjunta entre o poder público e as instituições que atuam diretamente com a população.

"Conhecer de perto o trabalho realizado pela APAE nos permite compreender ainda mais as necessidades das pessoas atendidas e fortalecer a atuação conjunta em favor da inclusão. A parceria entre a Semias e a APAE é permanente e representa o compromisso da gestão municipal em ampliar oportunidades, promover a cidadania e garantir mais qualidade de vida às pessoas com deficiência e suas famílias".

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, ressaltou que a valorização das instituições parceiras faz parte da política da administração municipal de ampliar o acesso da população aos serviços de inclusão e assistência social.

"A APAE desenvolve um trabalho de grande relevância social, e a Prefeitura seguirá atuando lado a lado com a instituição para fortalecer as políticas públicas de inclusão, acessibilidade e garantia de direitos. Cuidar das pessoas é uma prioridade da nossa gestão", destacou o prefeito.

Para a presidente da APAE de Porto Velho, Maria José da Silva Falcão, a aproximação com a administração municipal fortalece o atendimento prestado pela instituição.

"Recebemos com alegria o secretário da Semias para conhecer de perto o trabalho, a estrutura e os projetos que desenvolvemos em prol da inclusão, do cuidado e da dignidade das pessoas com deficiência. Foi um momento de diálogo, reconhecimento e parceria que fortalece nossa missão".

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Semias, mantém atuação integrada com a APAE e outras instituições sociais, desenvolvendo ações voltadas ao fortalecimento da rede de atendimento, à promoção da cidadania e à inclusão das pessoas com deficiência. A parceria reafirma o compromisso da gestão municipal em construir uma cidade cada vez mais acessível, inclusiva e comprometida com a dignidade da população.