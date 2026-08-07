Mães relatam anos de espera por exames e tratamentos durante visita de Célio Lopes ao bairro São Francisco

Por Assessoria

Publicada em 07/08/2026 às 10h51

A espera por atendimento na rede pública de saúde foi uma das principais reclamações apresentadas por moradores do bairro São Francisco durante a visita do candidato a deputado federal Célio Lopes, realizada na noite da última quarta-feira (5), em Porto Velho.

Entre os relatos, uma mãe contou que espera há mais de dois anos pela liberação de exames e tratamentos para o filho, uma criança diagnosticada com paralisia cerebral agravada por diversos outros fatores de saúde. Segundo ela, os pedidos foram inseridos na regulação em 2024, mas até hoje não houve retorno sobre o agendamento.

Emocionada, a mãe apresentou laudos médicos que apontam a necessidade de cuidados especiais e acompanhamento contínuo. Ela afirmou que a demora no atendimento gera preocupação, já que a criança depende de assistência especializada para garantir mais qualidade de vida e desenvolvimento.

Outros moradores também relataram dificuldades para conseguir consultas, exames e procedimentos especializados. As queixas refletem a realidade de muitas famílias que dependem exclusivamente do sistema público de saúde.

Para muitas das famílias presentes, o maior apelo é por mais rapidez nos processos de regulação e pelo cumprimento dos direitos garantidos aos pacientes, principalmente crianças que necessitam de acompanhamento especializado e não podem esperar por tempo indeterminado para receber atendimento.