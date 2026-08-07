Virginia celebra renovação de contrato de Vini Jr.:

Por R7

Publicada em 07/08/2026 às 11h16

Virginia Fonseca celebrou a renovação de contrato do namorado, Vini Jr., pelo Real Madrid, anunciada nesta quinta-feira (6). A influenciadora fez questão de mandar um recado ao jogador de futebol na publicação que ele fez sobre o assunto no Instagram, em parceria com o clube espanhol.

“Todo o sucesso do mundo para você, amor”, declarou Virginia nos comentários.

Em menos de duas horas, o post de Vini teve mais de 1,9 milhão de curtidas, enquanto a mensagem de Virginia também ganhou quase 30 mil likes.

Desde que chegou ao time, em 2018, Vinicius se transformou em uma das principais referências da equipe. Ao longo de oito temporadas, disputou 375 partidas, marcou 128 gols e participou das conquistas de 14 títulos, entre eles duas Ligas dos Campeões, três Campeonatos Espanhóis e três Mundiais de Clubes.

Reconciliação

Virginia e Vini Jr. reataram o relacionamento na Copa do Mundo, após ficarem cerca de dois meses separados. Apesar das evidências, como ela ter se hospedado na mansão que o jogador alugou e trocas de mensagens, eles só assumiram a volta no dia 20 de julho, quando foram juntos à inauguração de uma academia em Goiânia.