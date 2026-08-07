Carla Diaz posa de maiô no Rio de Janeiro e ganha elogios:

Por IG

Publicada em 07/08/2026 às 11h03

Carla Diaz, de 35 anos, encantou os seguidores nesta quinta-feira (6) ao surgir renovando o bronzeado em novas fotos. Nas imagens publicadas nas redes sociais, a atriz aparece vestindo um maiô e posando na varanda de um hotel do Rio de Janeiro, com a paisagem paradisíaca de uma das praias da cidade maravilhosa ao fundo.

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"Oie Rio! Você sempre me surpreende toda vez que passo por aqui", escreveu a loira na legenda da publicação.

Para a ocasião, a artista elegeu um maiô bem cavado, com estampa de poá - com fundo preto e bolinhas brancas. Para completar o look, Carla combinou a peça com uma faixa de cabelo estampada nos mesmos tons do maiô.

Nos registros, Carla posa diante da varanda com vista para o mar. O visual escolhido destacou as curvas esculturais da atriz e arrancou elogios de seus seguidores. "Musa!", escreveu um. "Linda! Parece uma boneca", comparou outra. "Você deixando a paisagem mais linda", elogiou um terceiro fã da artista.

Carla Diaz posa de maiô e exibe corpão em novas fotos.. Foto: Reprodução/Instagram/@carladiaz

Carla Diaz está vivendo uma ótima fase na carreira. Recentemente, a atriz estreou como a vilã Liz, na novela em formato vertical "Então É Amor?", do Globoplay. Na produção, a personagem ardilosa é a noiva de Vicente (Miguel Borges), que se apaixona por Rosa (Arianne Botelho), uma amiga de infância.

Na trama, Rosa é filha de uma funcionária da família de Vicente e os dois se tornam melhores amigos ainda na infância. Durante o período em que conviveram juntos, a relação floresceu ainda mais, porém, acabou interrompida quando ele se mudou para Londres para estudar.

A distância fez com que eles perdessem contato ao longo dos anos, enquanto seguiam caminhos diferentes. Já adultos, os dois se reencontram quando Vicente retorna ao Brasil. Na segunda fase do folhetim, Rosa continua ligada a família do jovem, já que largou o sonho de ser paisagista para assumir o antigo cargo da mãe, e Vicente fica noivo da ambiciosa Liz.

O reencontro reacende a conexão construída na infância, que resulta no nascimento de um grande amor. Apesar da força do sentimento, a relação enfrenta diversos obstáculos, incluindo a presença de Liz, que chega determinada a proteger seu relacionamento e afastar Rosa de uma vez por todas.