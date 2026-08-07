Marcos Rogério celebra Alfredo Gaspar como vice de Flávio Bolsonaro: “Quem ganha é o povo”

Por Assessoria

Publicada em 07/08/2026 às 09h45

O senador Marcos Rogério (PL-RO), escolhido pelo Partido Liberal para disputar o Governo de Rondônia, celebrou a confirmação de Alfredo Gaspar como vice na chapa presidencial de Flávio Bolsonaro. Em manifestação nas redes sociais, o parlamentar destacou a união do grupo e afirmou que a composição representa um importante passo para o projeto defendido pelo partido nas eleições de 2026.

“Parabéns ao presidente Flávio Bolsonaro e ao vice Alfredo Gaspar por esse importante passo rumo à retomada do Brasil”, afirmou Marcos Rogério.

Ao comentar a escolha, o senador rondoniense destacou principalmente o compromisso da chapa com pautas relacionadas aos aposentados e aos brasileiros que dedicaram anos de trabalho ao país.

“A escolha de Alfredo Gaspar para compor a chapa com Flávio Bolsonaro fortalece um time comprometido com pautas importantes para o Brasil.”

Marcos Rogério também ressaltou que a defesa dos aposentados deve ocupar posição de destaque no debate nacional, com respeito a quem trabalhou durante toda a vida e espera respostas concretas do poder público.

“Entre elas, a defesa dos aposentados, o respeito a quem trabalhou a vida inteira e o compromisso de construir soluções que façam diferença na vida das pessoas.”

A manifestação reforça o alinhamento entre o projeto defendido por Marcos Rogério em Rondônia e a chapa nacional do PL. Escolhido pela legenda para a disputa pelo Governo do Estado, o senador tem defendido a união do grupo político e a construção de uma agenda que conecte as demandas de Rondônia às principais discussões nacionais.

Para Marcos Rogério, a definição de Alfredo Gaspar como vice representa o fortalecimento de um time que chega à disputa com bandeiras claras e disposição para apresentar um novo caminho ao país.

A mensagem deixada pelo senador resume o espírito de união que ele pretende levar também para Rondônia:

“Quando há união em torno de boas causas, quem ganha é o povo.”

Com a chapa presidencial definida, Marcos Rogério destacou que o momento é de fortalecer a união e avançar na construção de um projeto voltado à defesa de quem trabalha, de quem produz e de quem ajudou a construir o Brasil.