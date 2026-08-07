Cidade Limpa executa 811 quilômetros de limpeza de ruas em julho; no acumulado de janeiro a julho, os serviços somam 5.571 quilômetros de vias 

Por Renata Beccária

Publicada em 07/08/2026 às 09h19

Ruas de diferentes regiões de Porto Velho receberam 811 quilômetros de serviços de limpeza em julho. No mesmo período, as equipes retiraram resíduos de 315 metros de canais. Os números fazem parte do balanço mensal do Programa Cidade Limpa.

A limpeza de ruas inclui varrição, raspagem de sarjetas e retirada de mato. Para o prefeito Léo Moraes, os dados ajudam no planejamento e na distribuição das equipes pela cidade.

“Os números mostram onde as equipes atuaram e ajudam a definir os próximos locais de atendimento. A limpeza precisa chegar aos bairros e manter uma rotina de trabalho em toda a cidade. A divulgação dos dados também garante transparência e permite que a população acompanhe os serviços”, disse o prefeito.

Nos últimos sete meses, o programa somou 5.571 quilômetros de limpeza de ruas. O dado consta no painel geral de 2026, com referência até 31 de julho.

Serviços por região em julho

Em julho, a Zona Central recebeu 349 quilômetros de limpeza de ruas e a Zona Leste, 326 quilômetros. A Zona Norte teve 58 quilômetros; a Zona Oeste, 51 quilômetros; e a Zona Sul, 24 quilômetros. O perímetro rural recebeu 2 quilômetros.

Entre os bairros com maior volume de serviços no mês estão Nova Porto Velho, com 139,1 quilômetros; Três Marias, com 111,9 quilômetros; Agenor de Carvalho, com 88,7 quilômetros; Cascalheira, com 83,1 quilômetros; Flodoaldo Pontes Pinto, com 79,5 quilômetros; e Juscelino Kubitschek, com 60,9 quilômetros.

Limpeza de canais

Nos últimos sete meses, o programa somou 5.571 quilômetros de limpeza de ruas

No último mês, as equipes executaram 315 metros de limpeza de canais, todos na Zona Norte. O serviço alcançou 215 metros no bairro Nova Esperança e 100 metros no bairro Nacional. No acumulado de janeiro até agora, a limpeza de canais chegou a 1.482 metros, conforme o painel geral de 2026.

“A limpeza retira resíduos que bloqueiam a passagem da água e prejudicam o sistema de drenagem. O serviço reduz riscos de obstrução e contribui para a conservação dos canais. Esse trabalho atende à determinação do prefeito Léo Moraes e tem impacto na qualidade de vida da população e no cuidado com a cidade”, explicou o secretário executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini.

Além da limpeza de ruas e canais, o Programa Cidade Limpa reúne serviços de roçagem, pintura de meio-fio, recolhimento de materiais, encascalhamento, pavimentação, capina mecanizada, tapa-buracos, instalação de manilhas e tubos, abertura de valas, aplicação de massa asfáltica e limpeza de bocas de lobo.

Os dados do “Limpômetro” podem ser consultados por qualquer cidadão nos canais oficiais da Prefeitura.

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