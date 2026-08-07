Sabores da Colmeia destaca potencial da apicultura e meliponicultura na 2ª edição da Agrotec 2026

Por Jean Carla Costa

Publicada em 07/08/2026 às 09h46

Os preparativos para a 2ª edição da Agrotec 2026 seguem em ritmo acelerado e um dos espaços mais aguardados da programação será o Sabores da Colmeia, ambiente dedicado à valorização da apicultura e da meliponicultura de Porto Velho. Realizada pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Semagric, a feira acontece de 26 a 30 de agosto, no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, reunindo produtores, instituições parceiras e visitantes em uma experiência voltada à inovação, geração de renda e sustentabilidade.

O espaço contará com exposição e comercialização de mel puro, mel em favo, mel com castanhas, licores, balas, pirulitos e produtos elaborados com méis de abelhas nativas sem ferrão da Amazônia, além de degustações, orientações sobre a qualidade do mel e um meliponário para aproximar o público da importância das abelhas para o meio ambiente.

"A Agrotec é uma oportunidade de mostrar a força da produção rural de Porto Velho e valorizar quem trabalha no campo com dedicação e inovação. O Sabores da Colmeia evidencia o potencial da nossa apicultura e meliponicultura, fortalece a geração de renda e aproxima a população da riqueza produzida pelos nossos agricultores e criadores de abelhas", destacou o prefeito Léo Moraes.

"Queremos mostrar toda a riqueza da produção local e aproximar a população do trabalho desenvolvido pelos nossos apicultores e meliponicultores", destacou o gerente de Assistência Técnica da Semagric, Roseval Guzo.

Além da exposição dos produtos, o Sabores da Colmeia evidenciará o trabalho realizado em parceria entre Semagric, Senar, Sebrae, Apama e outras instituições que atuam no fortalecimento da cadeia produtiva do mel no município. O ambiente foi planejado para promover educação ambiental, incentivar o consumo consciente e valorizar os produtores rurais que investem na produção sustentável.

"A Agrotec foi pensada para conectar o campo e a cidade, dando visibilidade às cadeias produtivas que impulsionam o desenvolvimento de Porto Velho. O Sabores da Colmeia é um exemplo desse potencial", afirmou o secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Douglas Bener.

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