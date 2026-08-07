Confúcio vira o “pombo no tabuleiro”; Acir termina de mãos dadas com o MDB; e Fúria encara a polêmica do hospital

Por Herbert Lins

Publicada em 07/08/2026 às 09h25

Prof. Me. Herbert Lins – MTE 1143

O voto que administra o futuro: o desafio do eleitor é levar competência aos espaços de poder.

CARO LEITOR, A democracia oferece ao eleitor a oportunidade de definir quem ocupará os espaços de poder e de tomada de decisões pelos próximos anos. Por isso, o voto não deve ser guiado apenas por discursos eloquentes, promessas generosas ou popularidade momentânea, mas, sobretudo, pela reputação administrativa de quem pretende governar. Bons gestores deixam resultados concretos, demonstram capacidade de planejar, executar e prestar contas com responsabilidade. Administrar recursos públicos exige competência, liderança e compromisso com a eficiência, pois cada decisão impacta diretamente a vida do contribuinte. Em um cenário de desafios fiscais e crescentes demandas sociais, o eleitor precisa priorizar candidatos que comprovem capacidade de entregar obras, serviços e políticas públicas de qualidade. A boa gestão não é um discurso de campanha, mas um histórico de realizações que inspira confiança e assegura desenvolvimento.

Conjunto

Reputação administrativa é o conjunto de resultados, competência, ética e capacidade de gestão demonstrados por um agente público ao longo da carreira. Reflete sua habilidade para planejar, executar políticas públicas e entregar serviços eficientes à população.

Responsabilidade

Gerir os cofres públicos com responsabilidade significa aplicar cada centavo dos impostos com planejamento, transparência e eficiência. O bom gestor combate desperdícios, prioriza investimentos essenciais e entrega resultados concretos à população.

Realidade

O gestor de promessas conquista votos com discursos e expectativas. O gestor de entregas conquista confiança por meio de resultados, obras, serviços eficientes e decisões responsáveis. O primeiro promete; o segundo transforma compromisso em realidade.

Desafio

O maior desafio eleitoral do senador Marcos Rogério (PL) será convencer o eleitorado de que reúne capacidade para exercer funções executivas e administrativas. Sua trajetória política foi construída no Poder Legislativo, e agora precisará demonstrar aptidão para gerir a máquina pública.

Adversários

Na disputa pelo Governo de Rondônia, o senador Marcos Rogério (PL) enfrenta dois adversários com experiência no Executivo: Hildon Chaves (União), que concluiu dois mandatos como prefeito de Porto Velho, e Adailton Fúria (PSD), que deixou o segundo mandato em Cacoal para disputar o governo.

Priorizou

No primeiro mandato, Hildon Chaves (União) priorizou o ajuste fiscal de Porto Velho, destravou obras paralisadas das gestões Roberto Sobrinho e Mauro Nazif, incluindo viadutos, além de reorganizar o transporte coletivo, a coleta de lixo, a limpeza urbana e a iluminação pública.

Continuidade

No segundo mandato, Hildon Chaves (União) deu continuidade ao programa de pavimentação, ampliou a assistência à zona rural, fortaleceu a atenção básica e os serviços de baixa e média complexidade na saúde, além de executar obras estruturantes, como a Avenida Santos Dumont e a nova Rodoviária de Porto Velho, consolidando novos cartões-postais da capital.

Marca

A principal marca administrativa de Hildon Chaves (União) foi o discurso e a adoção de medidas voltadas ao combate à corrupção e ao fortalecimento dos mecanismos de controle na administração municipal. Sua gestão buscou associar responsabilidade fiscal, transparência e rigor na aplicação dos recursos públicos como pilares da administração.

Apoio

Adailton Fúria (PSD) prefeito eleito em 2020 e reeleito em 2024, deixou o segundo mandato como prefeito de Cacoal para disputar o Governo de Rondônia, com apoio político do governador Coronel Marcos Rocha (PSD). A decisão de caminhar com Rocha e a sua experiência administrativa é o centro do debate eleitoral estadual.

Hospital

Na segunda gestão, uma das principais entregas divulgadas por Fúria (PSD) foi a nova sede da Prefeitura de Cacoal. Também foi inaugurado um hospital instalado em um antigo prédio de faculdade, cuja operação e funcionamento efetivo passaram a integrar o debate público local. Ou seja, o hospital não tem previsão orçamentária.

Fiscal

A gestão fiscal do prefeito Fúria também passou a ser alvo de questionamentos do Tribunal de Contas do Estado (TCE/RO). Os apontamentos reforçam a importância da fiscalização dos vereadores e do controle externo da população, da transparência e da correta aplicação dos recursos públicos na administração municipal.

Bolsonaro

Bruno Bolsonaro Scheid (PL) foi o primeiro candidato ao Senado por Rondônia a protocolar o pedido de registro de candidatura na Justiça Eleitoral. Agora, o processo aguarda análise e julgamento, etapa indispensável para confirmar sua participação na disputa.

Intensificou

A candidata ao Senado Mariana Carvalho (Republicanos) intensificou a agenda no Cone Sul de Rondônia, onde recebeu adesões de vereadores, ex-prefeitos e lideranças empresariais e religiosas. Em ritmo leve, vem consolidando uma candidatura pautada pelo diálogo e pelo propósito declarado de servir Rondônia.

Vínculo

O debate eleitoral também inclui avaliações sobre a trajetória dos candidatos. Entre elas, há quem questione o volume de serviços prestados por Fernando Máximo (PL) ao estado e compare seu vínculo com o bolsonarismo ao de Bruno Bolsonaro Scheid (PL) e Mariana Carvalho (Republicanos), que recebeu apoio de Jair Bolsonaro na disputa pela Prefeitura de Porto Velho.

Pombo

O pombo sobe no tabuleiro como se fosse enxadrista. Derruba as peças, espalha a bagunça, faz barulho, deixa sujeira e, ao sair, age como se tivesse vencido a partida. Nem sempre quem ocupa o tabuleiro sabe jogar o jogo e não existe a máxima do “seja o que Deus quiser”.

Atuou

O senador Confúcio Moura (MDB) atuou como um pombo no tabuleiro interno do MDB. Primeiro convidou o empresário Paulo Andrade para disputar o Governo de Rondônia, mas depois o convenceu a desistir da candidatura para assumir a primeira suplência ao Senado.

Sequência

Na sequência, Confúcio Moura (MDB) lançou Rafael Claros como pré-candidato ao governo e, mais tarde, o direcionou para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa. Por fim, incentivou Pedro Abib a concorrer ao governo e, após a convenção, trabalhou para que ele também desistisse.

Coligação

Por fim, Confúcio Moura anuncia a desistência de concorrer ao Senado e o MDB oficializou, no dia 06, a coligação com o PDT, tendo Acir Gurgacz (PDT) como candidato ao Senado ao lado de Pedro Abib. Coube ao ex-senador Amir Lando (MDB) a missão de integrar a chapa majoritária como candidato a vice-governador.

Movimento

Durante a reunião, os suplentes de Confúcio Moura (MDB), sua irmã Claudia Moura e o empresário Paulo Andrade, não reivindicaram a vaga ao Senado. O movimento reforçou a estratégia de composição interna adotada por quem não entende de estratégia eleitoral. É o fim do MDB.

Consolidou

Expedito Netto (PT) consolidou o apoio da federação Rede/PSOL para sua candidatura ao Governo de Rondônia. O acordo definiu o advogado Luiz Teodoro (PSOL) como candidato a vice-governador, fortalecendo a composição da chapa no campo progressista.

Educação

O SAEB e o IDEB são indicadores que avaliam a qualidade da educação básica brasileira. Medem o desempenho dos alunos em áreas como Língua Portuguesa e Matemática, além do fluxo escolar. Nas séries iniciais, orientam políticas públicas e mostram avanços e desafios do ensino.

Rondônia

O resultado do SAEB/IDEB 2025 revela o desempenho dos municípios na qualidade da educação básica. Em Rondônia, Nova Brasilândia d’Oeste liderou o ranking das séries iniciais, com 7,15 pontos, seguida por Santa Luzia d’Oeste, com 7,14, e Colorado do Oeste, com 6,91.

Ranking

As cidades mais ricas do interior de Rondônia não lideraram o ranking do SAEB/IDEB 2025. Ouro Preto do Oeste ficou em 11º com 6,54 pontos; Jaru em 15º lugar com 6,42 pontos; Vilhena em 18º lugar, com 6,37 pontos; Cacoal em 25º, com 6,19; Ji-Paraná em 31º, com 6,12; e Ariquemes em 34º, com 6,04 pontos.

Piores

No SAEB/IDEB 2025, Porto Velho ficou em 43º lugar, com 5,88 pontos; Nova Mamoré em 51º, com 5,36; e Guajará-Mirim em 52º, com 5,29. A capital e os dois municípios de fronteira ficaram entre os piores desempenhos do estado nas séries iniciais.

Refletem

Os índices do SAEB/IDEB 2025 refletem o esforço das redes municipais na aprendizagem dos alunos e servem como referência para avaliar políticas educacionais, identificar desafios e aprimorar investimentos no ensino público.

Raiva

Diante dos registros de raiva bovina, cabe aos deputados estaduais fiscalizar o IDARON, apurar as medidas adotadas e explicar para onde foram os R$ 12 milhões do Fundo Sanitário. A prestação de contas fortalece a defesa agropecuária e o controle público.

Desprezo

O orçamento da SEJUCEL foi torrado em emendas parlamentares para rodeios e festas agropecuárias, enquanto tradições culturais como o Flor do Maracujá e o Duelo da Fronteira, em Guajará-Mirim, ficaram esquecidas. Prioridades invertidas e desprezo pela cultura rondoniense.

Sério

Falando sério, eleger um gestor comprometido com o combate à corrupção é proteger o dinheiro público e fortalecer a confiança nas instituições. Quando há integridade, os recursos chegam à saúde, educação, infraestrutura e segurança, gerando benefícios concretos para toda a sociedade.