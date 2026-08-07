Joer 2026 inicia fases regionais em nove cidades e reúne mais de 7,3 mil participantes

Por HORA1RONDONIA

Publicada em 07/08/2026 às 09h27

As fases regionais dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer) 2026 começam neste domingo (9) e seguem até quinta-feira (28), mobilizando estudantes-atletas em nove cidades-sede do estado. Promovida pelo Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), a etapa reunirá 7.375 (sete mil, trezentos e setenta e cinco) participantes, sendo 6.293 (seis mil, duzentos e noventa e três) estudantes-atletas e 1.082 (mil e oitenta e dois) dirigentes, técnicos e integrantes das delegações, marcando a abertura do calendário da maior competição escolar de Rondônia.

O cronograma das fases regionais será realizado em períodos distintos. De domingo (9) a sábado (16), acontece a Regional Metropolitana, em Porto Velho, cuja solenidade de abertura está prevista para segunda-feira (10), às 16h, no Ginásio Cláudio Coutinho. Também de domingo (9) a quinta-feira (14), ocorrem as regionais Mamoré, em Guajará-Mirim, e Norte, em Ariquemes. Na sequência, de sexta-feira (15) a quarta-feira (20), serão disputadas as regionais Centro-Oeste, em Ji-Paraná, e Guaporé, em Costa Marques. De domingo (17) a sexta-feira (22), acontece a Regional Noroeste, em Jaru. Encerrando o calendário, as regionais Zona da Mata, em Rolim de Moura, e Cone Sul, em Vilhena, serão realizadas de sexta-feira (22) a quarta-feira (27), enquanto a Regional Centro, em Cacoal, ocorrerá de sábado (23) a quinta-feira (28).

LocalGuides e de cidades

As competições contemplam as modalidades de atletismo, basquetebol, badminton, futsal, handebol, karatê, vôlei de praia, voleibol, tênis de mesa e xadrez. Para garantir a realização das etapas, a Seduc, por meio da Coordenadoria de Educação Física, Arte, Cultura e Esporte Escolar (Cefacee), concluiu o planejamento dos locais de competição, alojamentos, logística, segurança e apoio institucional. A operação também contará com reforço na segurança, por meio do deslocamento exclusivo de policiais militares para atuação durante as competições, garantindo maior proteção aos participantes e ao público presente.

CINCO DÉCADAS

Criado em 1973, o Joer nasceu inspirado nos Jogos Bosconianos, promovidos pelo Colégio Dom Bosco, em Porto Velho. A primeira edição reuniu cerca de 500 estudantes dos municípios de Porto Velho, Guajará-Mirim e Vila de Rondônia, atual Ji-Paraná. Ao longo de mais de cinco décadas, a competição ampliou sua abrangência e passou a envolver estudantes de todas as regiões do estado, consolidando-se como a principal competição escolar de Rondônia e um espaço de integração entre escolas e municípios, além de revelar talentos em diferentes modalidades esportivas.