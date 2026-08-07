Por João Rafael Costa

Publicada em 07/08/2026 às 08h40

Quartas da Copa do Brasil definidas. No Tabelinha: O maior Joer da história, Tae-kwon-do transforma em Porto Velho e corrida do BEC.

Resumo das oitavas da Copa do Brasil: confira os times classificados e a expectativa para o sorteio.

Copa do Brasil - Quarta-feira de definições na Copa do Brasil! Mais quatro clubes garantiram vaga nas quartas de final do mata-mata nacional. O Palmeiras se classificou mesmo com a derrota por 3 a 2 para o Fortaleza na Arena Pantanal, segurando a vantagem conquistada no jogo de ida.

Na mesma noite, Cruzeiro, Grêmio e Vasco confirmaram o favoritismo com vitórias em seus confrontos de volta e também seguem vivos na briga pelo título da competição.

Classificados

A Copa do Brasil conhece seus últimos classificados. No Barradão, o Vitória deu um show, goleou o Athletico-PR por 4 a 0 e reverteu a vantagem para avançar. Já em São Paulo, o Corinthians venceu o Internacional por 2 a 1, mas o resultado foi insuficiente e o Colorado garantiu a vaga pelo placar agregado de 3 a 2.

Com os oito finalistas confirmados, os confrontos e mandos de campo das quartas de final serão definidos em sorteio na terça-feira (11), às 11h. A emoção do mata-mata continuará.

Tabelinha Rondoniense

Fases regionais do Joer, aulas gratuitas na APAE e corrida de rua em Porto Velho.

Joer - Dada a largada nos Jogos Escolares de Rondônia (Joer) 2026. As fases regionais começam no domingo (9) e vão até 28, reunindo mais de 7,3 mil participantes — entre estudantes-atletas e comissões técnicas — em nove cidades-sede no Estado.

Com mais de 50 anos de tradição, o evento promovido pelo Governo de Rondônia (Seduc) terá disputas em 10 modalidades, incluindo futsal, basquete, atletismo e xadrez, contando com esquema especial de logística e segurança em todas as etapas!

APAE - Esporte e cidadania de mãos dadasi A APAE de Porto Velho abriu inscrições para um projeto gratuito de tae-kwon-do voltado a crianças e jovens de 6 a 18 anos. Desenvolvida com o mestre Pedro Streit, a iniciativa busca trabalhar valores como disciplina, respeito e autoestima.

As aulas acontecem às segundas e quartas-feiras, nos turnos da manhã e da tarde, com vagas limitadas. Para garantir uma oportunidade ou saber mais, os interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp (69) 3229-0415.

BEC - Prepare o tênis! O 5º Batalhão de Engenharia de Construção realiza, no dia 11 de outubro de 2026, a 1ª Corrida do 5º BEC em Porto Velho. A prova reunirá atletas amadores e profissionais em percursos de 5 e 10 km, com largada às 6h no pátio da unidade.

O evento busca promover a saúde, a superação e o espírito de equipe. Todos os concluintes receberão medalha, e o kit do corredor inclui camisa, chip e suplementos. Garanta sua participação pelo site do Sympla e venha encarar esse desafio.