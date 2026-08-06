PB Cup confirma observador técnico do Cuiabá e amplia visibilidade da competição

Por PIMENTA VIRTUAL

Publicada em 06/08/2026 às 08h54

A organização da PB Cup 2026 confirmou a presença de Eduardo, observador técnico do Cuiabá Esporte Clube, durante a competição que será realizada entre os dias 21 e 23 de agosto, em Pimenta Bueno.

A participação de um profissional ligado a um clube do cenário nacional reforça o crescimento da competição, que vem atraindo cada vez mais atenção e consolidando seu espaço no calendário do futebol de base.

No Cuiabá, Eduardo atua na identificação e avaliação de atletas para as categorias de formação do clube. Durante a PB Cup, ele acompanhará as partidas observando aspectos técnicos, físicos, táticos e comportamentais dos jogadores, trabalho essencial no processo de descoberta de novos talentos.

Além de Eduardo, outros observadores técnicos de clubes brasileiros já confirmaram presença na competição, ampliando as oportunidades para os jovens atletas que disputarão o torneio. A expectativa da organização é que novos nomes ainda sejam anunciados nos próximos dias.

A presença de profissionais responsáveis pela captação de atletas demonstra o reconhecimento que a PB Cup vem conquistando e fortalece o torneio como uma importante vitrine para o futebol de base. Para muitos jogadores, a competição poderá representar o primeiro contato com clubes do cenário nacional e uma oportunidade de dar um passo importante rumo ao futebol profissional.

A PB Cup 2026 acontecerá entre os dias 21 e 23 de agosto, reunindo equipes de diversas cidades em Pimenta Bueno e prometendo uma edição marcada pelo alto nível técnico dentro e fora de campo.