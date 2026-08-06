Por Assessoria

Publicada em 06/08/2026 às 09h41

Estão abertas as inscrições para a 2ª edição do CONVALE – Concurso de Identidade, Qualidade e Sustentabilidade dos Cafés da Região do Vale do Jamari!

Chegou o momento de valorizar o trabalho dos cafeicultores da nossa região e reconhecer os cafés que representam a excelência do Vale do Jamari.

Inscrições presenciais até 14 de agosto de 2026.

Local: Secretaria Municipal de Agricultura – SEMAIC

Horário: Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30.

Endereço: Av. Tancredo Neves, ao lado da Feira do Produtor Rural.

Importante: Para realizar a inscrição, é necessário apresentar uma amostra do café.

O regulamento completo está disponível no Portal da Transparência da Prefeitura de Ariquemes:

https://transparencia.ariquemes.ro.gov.br/

Participe e mostre a qualidade do café produzido em nossa região. Juntos, fortalecemos a cafeicultura, incentivamos a sustentabilidade e valorizamos quem faz do Vale do Jamari uma referência na produção de cafés de excelência.