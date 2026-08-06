Prefeitura de Pimenta Bueno realizará Audiência Pública de apresentação do Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias

Por Assessoria

Publicada em 06/08/2026 às 08h59

A Prefeitura de Pimenta Bueno realizará, no dia 12 de agosto de 2026, às 9h, no Auditório da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), a Audiência Pública de apresentação do Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2027.

A audiência tem como objetivo apresentar as diretrizes, metas e prioridades que orientarão a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027, instrumento que estabelece as ações e os investimentos previstos para o município.

A participação da população é um importante instrumento de transparência e de fortalecimento da gestão pública, permitindo que cidadãos, representantes de entidades, servidores públicos e demais interessados acompanhem o planejamento orçamentário municipal e contribuam com sugestões.

A realização da audiência atende aos princípios da transparência e da participação popular previstos na legislação, proporcionando à sociedade o acompanhamento das etapas de elaboração do orçamento público.

Data: 12 de agosto de 2026

Horário: 9h

Local: Auditório da Secretaria Municipal de Educação (SEMED)

A participação é aberta a toda a comunidade.