Etnoturismo fortalece valorização dos povos originários com edição especial na aldeia Lage Velho

Por João Teixeira/Guajará Noticias

Publicada em 06/08/2026 às 09h21

A Aldeia Lage Velho será novamente palco de uma experiência singular de turismo de base comunitária nesta quinta-feira, 6 de agosto de 2026, quando receberá um grupo formado por 20 turistas provenientes de Porto Velho para mais uma edição do projeto de etnoturismo desenvolvido no município.

A programação proporciona uma verdadeira imersão na cultura dos Povos Originários, reunindo atividades que aproximam os visitantes dos saberes tradicionais preservados há gerações. Durante a visita, os participantes terão a oportunidade de conhecer de perto os rituais ancestrais, apresentações de danças típicas, manifestações culturais, trilha ecológica em meio à floresta amazônica e diversos elementos que representam a identidade histórica e espiritual da comunidade indígena.

Mais do que um roteiro turístico, a iniciativa promove o intercâmbio cultural, fortalece o respeito à diversidade étnica e evidencia a importância da preservação ambiental, demonstrando que desenvolvimento sustentável e valorização das tradições podem caminhar lado a lado.

Ao longo da experiência, os visitantes também poderão contemplar as belezas naturais da Amazônia, conhecer costumes transmitidos pelos ancestrais e compreender a profunda relação dos povos indígenas com a floresta, considerada fonte de vida, conhecimento e equilíbrio ambiental.

Em entrevista ao Guajará Notícias, o vice-prefeito de Guajará-Mirim, Ricardo Lira Maia (Ricardinho), destacou a satisfação em acompanhar o crescimento do projeto.

Segundo ele, cada edição tem se tornado ainda mais emocionante e enriquecedora, consolidando o município como um importante destino de etnoturismo na região Norte. O gestor ressaltou que o turismo deve ser desenvolvido de forma responsável, priorizando a conservação da natureza e valorizando o modo de vida dos Povos Originários, que há séculos preservam o patrimônio ambiental da floresta.

"O turismo precisa ser explorado da melhor maneira possível, sempre cuidando e zelando da natureza, assim como os povos originários da Aldeia Lage Velho fazem há gerações. Dessa forma, Guajará-Mirim tem a oportunidade de mostrar ao Brasil as riquezas culturais, ambientais e humanas existentes em nosso município", afirmou Ricardinho.

A cada nova edição, o projeto reafirma Guajará-Mirim como referência em etnoturismo, segmento que alia conservação ambiental, fortalecimento da identidade indígena, geração de oportunidades para as comunidades tradicionais e promoção de uma experiência autêntica aos visitantes. A iniciativa também amplia a visibilidade do município no cenário turístico regional, demonstrando que a Amazônia oferece muito mais do que paisagens exuberantes: proporciona encontros marcados pela história, ancestralidade, espiritualidade e pelo respeito aos Povos Originários.