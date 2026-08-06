Idep está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes presenciais em Porto Velho até dia 13

Por IDEP

Publicada em 06/08/2026 às 09h54

O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) está com inscrições abertas até o dia 13 para cursos presenciais profissionalizantes em diversas áreas, que serão ofertados em Porto Velho. Para se inscrever o candidato deve acessar o link https://drive.google.com/file/d/1eMy45bzdBa9RJHIhTUMRUN39iwznvBG4/view

A escolaridade mínima para participar é ensino fundamental incompleto. Os participantes recebem certificado, mediante a presença, bem como a participação em todas as atividades e avaliações. O critério de seleção é a ordem de inscrição, garantindo as vagas, portanto, os primeiros inscritos. Cursos profissionalizantes atraem estudantes em início de carreira e trabalhadores já na ativa, que se atualizam para acompanhar as tendências do mercado de trabalho.

O empreendedor Arnold Fortes, 33, que mora no bairro Aponiã, na Capital, tem uma micro empresa de audiovisual. Para ampliar os serviços prestados pelo seu empreendimento, buscou novos conhecimentos no curso Operador de Drone. “Além de aprender na prática uma nova tecnologia, garanto a evolução do negócio, porque muitos clientes buscam imagens áreas”, ressaltou.

Cursos ofertados

Etec

- Inglês Aplicado ao Turismo

- Desenvolvimento Humano e Organizacional

- Técnicas de Limpeza e Conservação do Ambiente

Rio Branco

- SPA dos Pés

- Aplicativos Informatizados

- Língua Brasileira de Sinais

- Matemática Aplicada

Flora Calheiros

- Excel do Básico ao Avançado

- Penteados e Tranças

- Maquiagem para Festa

- Informática Básica

- Sustentabilidade e Meio Urbano

- Espanhol Aplicado ao Turismo