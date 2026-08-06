Petista cobra união da esquerda, desafia apoiadores de Bolsonaro e elogia Expedito Netto: “Trouxe vitalidade ao partido”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 06/08/2026 às 09h51

O pré-candidato a deputado federal pelo PT Jabá Moreira defendeu a unidade da esquerda em Rondônia e afirmou que as decisões sobre as candidaturas ao Governo e ao Senado precisam considerar o fortalecimento conjunto dos partidos. Durante entrevista ao podcast Resenha Política, apresentado pelo jornalista Robson Oliveira, o ex-vereador de Cacoal também elogiou Expedito Netto, comentou uma possível composição com Confúcio Moura e provocou apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ao analisar as articulações entre PT e MDB, Jabá disse respeitar o trabalho de Confúcio, mas ressaltou que uma eventual aliança dependerá das decisões tomadas pelas duas legendas. Para ele, não seria coerente o PT retirar candidaturas ou abrir mão de espaços enquanto o MDB mantivesse um projeto próprio para o Governo de Rondônia. O petista argumentou que a manutenção de palanques concorrentes enfraqueceria o campo político que pretende representar Lula no Estado.

“Eu quero caminhar com o doutor Confúcio Moura, eu tenho respeito pelo doutor Confúcio Moura, admiro o trabalho dele, admiro a persistência em defender o nome do Lula aqui em Rondônia.”

Apesar da disposição para o diálogo, Jabá cobrou reciprocidade e alertou para os efeitos de uma divisão. Segundo ele, as legendas precisam construir uma chapa capaz de somar forças, em vez de alimentar disputas internas por candidaturas e posições. “Toda família dividida por si própria se destrói. Nós vamos dividir a esquerda para quê? Não tem sentido”, afirmou.

O entrevistado também defendeu a candidatura de Expedito Netto ao Governo. Jabá avaliou que o ex-deputado federal renovou o ambiente político do PT, ampliou a disposição da militância e acrescentou experiência à organização partidária. Também mencionou a passagem de Expedito por Brasília e sua atuação como secretário nacional durante o governo Lula.

“O Neto é um nome bom, o Neto é um nome novo, o Neto é um nome que trouxe energia para o partido, que trouxe vitalidade.”

Outro momento da entrevista foi marcado por uma provocação aos apoiadores de Bolsonaro. Robson questionou Jabá sobre uma publicação relacionada ao desafio do ex-senador Ernandes Amorim, que teria prometido uma caminhonete a quem apresentasse uma obra realizada pelo governo Bolsonaro em Rondônia. Jabá esclareceu que o veículo seria oferecido por Amorim e acrescentou que pagaria dois anos de combustível ao eventual vencedor.

“Quem aparecer com a obra, ele dá a caminhonete e tem dois anos de combustível para a caminhonete.”

Jabá aproveitou o desafio para comparar as gestões de Bolsonaro e Lula. Segundo ele, não havia, durante a eleição de 2022, placas de obras federais em Rondônia que precisassem ser cobertas em razão das restrições eleitorais. Já em 2026, afirmou ter recebido registros de placas ligadas a investimentos do atual governo sendo ocultadas temporariamente em diferentes municípios. O petista disse que chegou a produzir um vídeo para explicar que a medida decorreria das normas aplicáveis ao período eleitoral.

“Na eleição de 2022, não tinha placa em Rondônia para cobrir. Não tinha obra do governo federal. [...] Agora, no Lula, toda cidade tem placa para cobrir.”

Em outros trechos da entrevista, Jabá falou sobre sua trajetória como vereador de Cacoal, a filiação ao PT e a pré-candidatura à Câmara dos Deputados. Também avaliou a administração de Adailton Fúria, comentou as disputas internas do PL, abordou a concessão e os pedágios da BR-364 e criticou a atuação de Marcos Rogério nas discussões sobre a rodovia.

Assista na íntegra: