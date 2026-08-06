Vias recebem pavimentação asfáltica e sinalização e seguem ganhando mais infraestrutura

Por assessoria

Publicada em 06/08/2026 às 09h33

As ruas que receberam nova pavimentação asfáltica em Espigão d’Oeste seguem ganhando mais segurança e organização. Nesta etapa, a empresa responsável pela obra está finalizando os serviços de pintura da sinalização horizontal, com a demarcação de faixas, eixos das vias e demais indicações de trânsito.

A sinalização é uma etapa essencial para a conclusão da obra, proporcionando mais segurança para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, além de contribuir para um trânsito mais organizado.

A Prefeitura de Espigão d’Oeste segue acompanhando a execução dos serviços, garantindo que cada etapa seja realizada com qualidade e dentro dos padrões técnicos, levando mais infraestrutura, mobilidade e qualidade de vida para a população.