Vias recebem pavimentação asfáltica e sinalização e seguem ganhando mais infraestrutura

As ruas que receberam nova pavimentação asfáltica em Espigão d’Oeste seguem ganhando mais segurança e organização. Nesta etapa, a empresa responsável pela obra está finalizando os serviços de pintura da sinalização horizontal, com a demarcação de faixas, eixos das vias e demais indicações de trânsito.
A sinalização é uma etapa essencial para a conclusão da obra, proporcionando mais segurança para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, além de contribuir para um trânsito mais organizado.
A Prefeitura de Espigão d’Oeste segue acompanhando a execução dos serviços, garantindo que cada etapa seja realizada com qualidade e dentro dos padrões técnicos, levando mais infraestrutura, mobilidade e qualidade de vida para a população.
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