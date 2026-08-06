Suspeito é baleado após apontar simulacro de pistola para policiais

Por pvhnoticias.com

Publicada em 06/08/2026 às 08h50

Um homem identificado pelas iniciais E.S.L. foi baleado por policiais militares na madrugada desta quinta-feira (6), após, segundo a ocorrência, apontar um objeto com aparência de arma de fogo contra uma guarnição na Rua Cachoeira de Itapemirim, na Zona Leste de Porto Velho.

Conforme o boletim, os policiais deram ordem para que o suspeito soltasse o objeto, mas ele não obedeceu. Diante da ameaça, foram efetuados três disparos, que atingiram o homem na região das nádegas. Após a queda do objeto, foi constatado que se tratava de um simulacro de arma de fogo.

O suspeito foi socorrido e encaminhado ao Hospital João Paulo II, onde permaneceu internado. Segundo o médico plantonista, ele deverá passar por avaliação de um urologista devido à trajetória de um dos disparos.

Ainda de acordo com a PM, familiares do homem tentaram avançar contra os policiais durante o atendimento, sendo necessário o uso de agente químico e dois disparos de espingarda calibre 12 em direção segura para dispersar o grupo. O simulacro foi apreendido, e o caso será investigado pelas autoridades competentes.