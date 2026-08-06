Denarc e Receita Federal apreende 12 quilos de skunk e pistola em Ji-Paraná

Por Newsrondonia.com

Publicada em 06/08/2026 às 08h50

A Denarc e Receita Federal apreenderam cerca de 12 quilos de skunk, aproximadamente meio quilo de haxixe e uma pistola calibre 9 mm durante uma fiscalização realizada nesta quarta-feira em uma transportadora de Ji-Paraná, no interior de Rondônia.

A ação ocorreu no âmbito da operação Brasil Contra o Crime Organizado. Segundo as informações divulgadas, os entorpecentes estavam escondidos em caixas de papelão e baldes que tinham como destino a região Sudeste do país.

Durante a fiscalização, os agentes também localizaram uma pistola calibre 9 mm com a numeração adulterada. A fiscalização foi realizada em uma transportadora localizada em Ji-Paraná. Durante a verificação das encomendas, os agentes encontraram a droga acondicionada em caixas de papelão e baldes.

O material tinha como destino o Sudeste do Brasil, mas foi interceptado antes de seguir para o destino indicado na remessa.

Além dos cerca de 12 quilos de skunk, também foram apreendidos aproximadamente 500 gramas de haxixe. A arma localizada durante a fiscalização estava com a numeração adulterada, segundo as informações repassadas pelas autoridades.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Ji-Paraná e apresentado à autoridade policial para os procedimentos cabíveis.

A apreensão integra as ações de fiscalização e combate ao tráfico de drogas e ao transporte irregular de armas. O Departamento de Narcóticos (Denarc) informou que as investigações continuam com o objetivo de identificar e prender os possíveis responsáveis pelo envio dos entorpecentes.