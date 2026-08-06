PF, PRF e BPFron apreendem 1,2 kg de ouro em Guajará-Mirim

Por PF/RO

Publicada em 06/08/2026 às 08h30

Guajará-Mirim/RO. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal e com o BPFron, apreendeu, nesta quarta-feira (5/8), aproximadamente 1,236 kg de material com características de ouro, durante fiscalização realizada em Guajará-Mirim.

Durante abordagem de um veículo, as equipes localizaram uma barra do material no interior de um objeto e outras duas ocultadas junto ao condutor. O homem não apresentou documentação que comprovasse a origem ou a regularidade do ouro.

Também foram encontrados três papelotes contendo substância com características semelhantes à cocaína.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Guajará-Mirim, juntamente com o veículo e os materiais apreendidos.