Cacoal institui governança para fortalecer ecossistema de inovação e desenvolvimento regional

Por SEBRAE-RO

Publicada em 06/08/2026 às 08h43

O município de Cacoal deu mais um importante passo na construção de um ambiente favorável à inovação e ao desenvolvimento territorial. Em reunião realizada no dia 28 de julho, foi oficialmente instituída a Governança do Ecossistema Local de Inovação (ELI), grupo responsável por coordenar a implementação das ações previstas no Planejamento Estratégico 2026–2030 e fortalecer a articulação entre os principais atores do ecossistema de inovação local.

A Governança é composta por representantes da iniciativa privada, instituições de ensino e pesquisa, cooperativas, entidades de classe e organizações da sociedade civil, reunindo diferentes competências para promover a integração entre os diversos segmentos envolvidos no desenvolvimento econômico e social do município.

A iniciativa faz parte da estratégia do Sebrae em fomentar ecossistemas locais de inovação, fortalecendo ambientes colaborativos capazes de estimular o empreendedorismo, impulsionar a competitividade das empresas e gerar soluções para os desafios dos territórios.

Durante o encontro, os participantes reafirmaram o compromisso de atuar de forma colaborativa na execução das ações previstas no planejamento estratégico, que foi construído de maneira participativa com base na metodologia Ecossistema Baseado em Valor (EBV). O documento estabelece objetivos e iniciativas voltados ao fortalecimento da governança, desenvolvimento de talentos, estímulo ao empreendedorismo inovador, conexão entre instituições e promoção da inovação como vetor de desenvolvimento regional.

Primeiras ações e agenda estratégica

Como demonstração do comprometimento do grupo com a continuidade dos trabalhos, a primeira reunião ordinária da Governança já foi agendada para o dia 4 de agosto, quando serão definidos os projetos prioritários, a dinâmica de funcionamento do colegiado e os próximos encaminhamentos para execução das ações estratégicas.

Entre os temas que já começam a ser debatidos está a realização de uma missão técnica ao Ecossistema de Inovação de Blumenau (SC), reconhecido nacionalmente por seu ambiente de inovação e pela integração entre universidades, empresas, governo e sociedade. A proposta é conhecer experiências consolidadas e identificar práticas que possam contribuir para acelerar o desenvolvimento do ecossistema de Cacoal.

Compromisso coletivo com o futuro

Para o gestor de inovação do Sebrae em Cacoal, Robson Fabre, a criação da Governança representa um marco importante para o fortalecimento da inovação no município.

“A inovação se fortalece quando diferentes instituições trabalham de forma integrada em torno de objetivos comuns. A constituição desta Governança demonstra a maturidade do ecossistema de Cacoal e o compromisso coletivo com a construção de um ambiente cada vez mais inovador, competitivo e preparado para os desafios do futuro”.

Segundo o coordenador estadual de Inovação do Sebrae Rondônia, Rangel Miranda, a mobilização dos atores locais é fundamental para transformar potencial em resultados concretos.

“O papel da Governança é conectar pessoas, instituições e oportunidades. Quando o território passa a atuar de forma colaborativa, surgem condições para atrair investimentos, desenvolver novos negócios, fortalecer empresas e gerar impacto positivo para toda a sociedade. Esse é o caminho que o Sebrae tem apoiado em diversos ecossistemas de inovação do estado”.

Governança aberta à participação da sociedade

A Governança do Ecossistema Local de Inovação de Cacoal nasce com o propósito de ser um espaço permanente de diálogo, articulação e construção coletiva. Além da atuação dos membros que compõem o colegiado, o movimento permanece aberto à participação de empreendedores, pesquisadores, estudantes, profissionais, instituições e cidadãos interessados em contribuir com ideias, projetos e iniciativas que fortaleçam a inovação e o desenvolvimento do município.

Com a formalização da Governança e o início das atividades já definido, Cacoal inicia uma nova etapa na consolidação de seu ecossistema de inovação, reforçando o compromisso das instituições parceiras com a construção de um ambiente mais conectado, inovador e preparado para promover o desenvolvimento sustentável da região.