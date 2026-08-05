Período de inscrições para a 2ª etapa do Circuito Vilhenense de MTB termina amanhã

Por ASSESSORIA

Publicada em 05/08/2026 às 13h46

O Dia dos Pais em Vilhena será marcado pelo esporte sobre duas rodas. A Secretaria Municipal de Esportes (Semes) realiza a 2ª Etapa do Circuito Vilhenense de MTB Isaias Martins no domingo, 9. O evento integra a programação dos Jogos Abertos de Vilhena (JAVs 2026), projeto que unificou o calendário esportivo da cidade e abrange 20 modalidades ao longo do ano.

As inscrições para a competição de ciclismo permanecem abertas até o dia 6 de agosto e podem ser realizadas de forma online no https://i9cronometragem.com.br/events/a6a1c153-bf96-4804-803e-fffe2ffbb9c3 .

De acordo com a organização da prova, os competidores devem retirar o kit no sábado, 8, entre 13 e 18 horas na sede da Secretaria de Esportes, anexa ao Ginásio Poliesportivo Jorge Teixeira. Esta também será a janela para os atletas entregarem os alimentos necessários para confirmação da inscrição.

A concentração e largada de todas as categorias da 2ª Etapa do Circuito Vilhenense de MTB será no Bairro União, a partir das 7h.