Copa do Brasil é a bola da vez; Galo, Peixe e Furacão avançam; Tabelinha Rondoniense ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 05/08/2026 às 09h15

Copa do Brasil é a bola da vez no certame nacional. No Tabelinha: destaques do esporte em Rondônia.

Galo, Peixe e Furacão avançam rumos às Quartas de Final. Mais decisões nesta quarta-feira.

Copa do Brasil - A Copa do Brasil já tem seus dois primeiros finalistas das quartas. Em duelos decisivos na terça-feira (4), a dupla alvinegra fez bonito fora de casa e garantiu a classificação.

No Alfredo Jaconi, o Atlético-MG venceu o Juventude por 1 a 0 com gol salvador de Alan Minda nos minutos finais. Já em Belém, o Santos aproveitou a vantagem numérica para bater o Remo por 1 a 0 no Mangueirão, com gol do atacante Rony. A emoção continua nos próximos dias com a definição dos demais classificados.

Segunda-feira

Dever de casa cumprido com autoridade! Na Arena da Baixada, o Athletico-PR se impôs e venceu o Vitória por 2 a 0 na abertura das oitavas da Copa do Brasil. João Cruz abriu o placar no início do jogo, e Dudu ampliou na etapa final, após a expulsão de Emmanuel Martínez no time baiano.

Com o resultado, o Furacão pode perder por até um gol de diferença na volta, quinta-feira (6), no Barradão. Para avançar direto, o Leão precisa vencer por três ou mais gols.

Hoje

Noite de pura tensão e decisão no mata-mata nacional. Esta quarta-feira (5) reserva quatro confrontos imperdíveis na busca pelas quartas de final. Às 18h, o Cruzeiro pega a Chapecoense no Mineirão, enquanto o Grêmio enfrenta o Mirassol na Arena após empates nos jogos de ida.

Já às 20h30, o Maracanã fervilha com o clássico Fluminense x Vasco, também zerado no primeiro jogo. No mesmo horário, o Fortaleza tenta o milagre contra o Palmeiras na Arena Pantana. Perdeu o jogo ida por 3x0. Promessa de fortes emoções.

Tabelinha Rondoniense

Vôlei de Praia de Vilhena, Final Sub-20 em Ji-Paraná e Futsal em Espigão.

Vôlei - Feito histórico nas areias do Rio de Janeiro. As irmãs vilhenenses Sabrina (15 anos) e Rafaela Monteiro (13) conquistaram a medalha de bronze no Campeonato Brasileiro Sub-19 de Vôlei de Praia. Estreantes na categoria, as atletas da AVV deram show de maturidade em Copacabana.

Após liderarem o grupo com 100% de aproveitamento, as jovens superaram duplas do PR e MS, garantindo o bronze no tie-break contra o RN. Uma conquista inédita e marcante para o esporte de Rondônia.

Sub-20 - Em um duelo movimentado no Biancão, o Ji-Paraná largou na frente na disputa pelo título do Rondoniense Sub-20. O Jipa venceu o Gazin Porto Velho por 2 a 1, com gol de cobertura de Leonardo e uma cabeçada certeira de Ryan aos 39 do segundo tempo. Arthur descontou para a Locomotiva. Com esse resultado, a garotada do Galo da BR precisa apenas de um empate no jogo da volta, no sábado (8), no CT Heitor Costa, para levantar o caneco estadual.

Copa Rural - Boa notícia para os salonistas. As inscrições para a Copa Rural de Futsal 2026 foram prorrogadas até o dia 7 deste mês de agosto. A ampliação do prazo dá aquele tempo extra precioso para que os atletas formem suas equipes e confirmem presença na disputa.

Muito tradicional em Espigão do Oeste, a competição promete agitar as comunidades e lotar as arquibancadas com familiares e torcedores. Monte sua equipe, garanta a vaga e venha fazer história na quadra.