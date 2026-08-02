2ª Corrida Desafio Verde terá nova edição em Vilhena; prefeitura anuncia data e orientações

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 04/08/2026 às 15h46

Os detalhes sobre as inscrições, o percurso e as orientações para participação na 2ª edição da Corrida Desafio Verde serão divulgados em breve pela Prefeitura de Vilhena. A administração municipal informou que o evento já tem data e horário definidos.

O anúncio foi direcionado aos atletas de Vilhena e da região, que já podem se preparar para a nova edição da corrida. A prefeitura também incentivou os participantes a compartilhar a publicação e marcar a dupla, o trio ou o grupo com quem pretendem participar da atividade.

De acordo com a divulgação oficial, a Corrida Desafio Verde tem como proposta reunir esporte, saúde e ações voltadas ao cuidado com o meio ambiente.