Luana Piovani detona Juliano Cazarré:

Por IG

Publicada em 04/08/2026 às 15h59

Conhecida por sempre dizer o que pensa e se posicionar nas redes sociais, a atriz repostou um vídeo do jornalista Carlos Minuano, que relatou a experiência de se infiltrar no curso dos "coaches da masculinidade", promovido pelo ator Juliano Cazarré. O conteúdo, publicado no perfil do pré-candidato a deputado federal pelo PSOL Roberto Robaina, mostra detalhes do evento.

De acordo com Carlos Minuano, jornalista da CartaCapital, o curso contou com discursos de cunho religioso, armamentista, homofóbico, conservador e considerados intolerantes."Por lá, Jesus amado poderia mudar para Jesus armado e ninguém nem ia reparar na diferença", afirmou o jornalista.

"Curso entrega o que promete: farol e forja. Porém, esse farol do Juliano Cazarré, forjado sobre ideias no mínimo questionáveis, aponta mais para trás do que para frente", acrescentou o jornalista.