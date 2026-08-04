Solicitação de poda em área pública pode ser feita pelo PVH+

Por Danillo Cardoso

Publicada em 04/08/2026 às 16h42

O aplicativo PVH+ oferece à população de Porto Velho uma maneira prática de solicitar serviços da Prefeitura. Entre as opções disponíveis está o pedido de poda de árvores localizadas em áreas públicas, serviço executado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema).

A ferramenta permite que o morador registre a demanda e forneça informações que ajudam as equipes responsáveis a identificar o local e avaliar a necessidade da intervenção. A poda pode ser solicitada em situações como risco de queda ou quando os galhos comprometem a segurança de pedestres, veículos, calçadas, sinalização e redes elétricas.

O secretário da Sema, Arthur Borin, destaca que a manutenção da arborização urbana possui papel importante na prevenção de acidentes e na segurança da população.

“As podas preventivas evitam acidentes decorrentes da queda de galhos e árvores em eventos climáticos adversos, protegem a rede elétrica e a sinalização de trânsito, além de assegurarem a acessibilidade de calçadas e vias públicas para idosos, pessoas com deficiência e cidadãos com mobilidade reduzida”, explicou o secretário.

Como solicitar pelo PVH+

Para registrar o pedido, o cidadão deve acessar o aplicativo PVH+ e procurar pela seção Meio Ambiente, ir na categoria de Arborização e selecionar a opção de “Solicitar vistoria ou poda de árvore em área pública”. A solicitação é feita por meio de um formulário, no qual devem ser preenchidas informações sobre o local e a situação identificada.

É necessário informar corretamente o endereço e a localização exata da árvore, indicando a rua e o número do imóvel mais próximo. O solicitante também deve descrever o problema, como risco de queda ou na infraestrutura.

Se possível, o morador pode anexar uma fotografia da árvore para auxiliar na avaliação da equipe. Também é necessário apresentar um documento com foto para identificação.

Após o envio, a solicitação é encaminhada para análise da Sema. A equipe responsável realiza a vistoria e verifica tecnicamente a necessidade do serviço antes de definir a intervenção adequada.

Trabalho preventivo

A Prefeitura de Porto Velho tem realizado ações de poda preventiva em diferentes regiões da cidade. Segundo a administração municipal, o trabalho busca melhorar a segurança, a conservação dos espaços públicos e a qualidade de vida da população.

O prefeito Léo Moraes ressalta que as ações de manutenção urbana também contribuem para a segurança de quem circula pelas vias da capital.

“Estamos trabalhando de forma planejada e integrada para garantir mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para quem circula pela cidade. Essas ações de poda preventiva melhoram a iluminação pública, aumentam a visibilidade nas vias e contribuem diretamente para um trânsito mais seguro para motoristas e pedestres”, afirmou o prefeito.

O trabalho de poda é realizado pelas equipes da Sema, enquanto outras secretarias podem atuar de forma integrada em atividades complementares, como o recolhimento e a destinação dos resíduos vegetais.

Com o PVH+, o cidadão pode encaminhar a demanda de maneira organizada e contribuir para que situações que ofereçam riscos ou prejudiquem a arborização urbana sejam identificadas pelas equipes municipais.

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