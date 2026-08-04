Edições especiais da Feira Mulher do Norte fazem alusão ao Agosto Lilás e a Lei Maria da Penha 

Por Letícia Regis

Publicada em 04/08/2026 às 16h21

A dependência financeira ainda é uma das principais barreiras que impedem milhares de mulheres de romperem ciclos de violência doméstica. Sem renda própria, muitas permanecem em situações de vulnerabilidade por não enxergarem condições de reconstruir suas vidas com segurança e autonomia. Por isso, iniciativas que promovem o empreendedorismo feminino representam muito mais do que oportunidades de negócio: são instrumentos de transformação social, dignidade e liberdade.

É com esse propósito que a 26ª e a 27ª edição da Feira Mulher do Norte serão realizadas no próximo dia (07), em alusão ao início da campanha Agosto Lilás e ao marco dos 20 anos da Lei Maria da Penha (Lei Federal nº 11.340/2006). Com o tema "Mãos que movem nossa terra", o evento convida toda a população a prestigiar o talento, a criatividade e a força das mulheres empreendedoras da região.

A feira acontecerá simultaneamente no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) das 10h às 17h e no Porto Velho Shopping, das 15h às 22h, reunindo dezenas de expositoras dos segmentos de gastronomia, artesanato, biojoias, moda, economia criativa, produtos naturais, cosméticos, decoração e outros empreendimentos locais. Além de encontrar produtos exclusivos e feitos com identidade amazônica, o público terá a oportunidade de apoiar diretamente mulheres que encontraram no empreendedorismo um caminho para conquistar independência financeira e transformar suas histórias.

Mais do que um espaço de comercialização, a Feira Mulher do Norte consolida-se como uma política pública viva de autonomia econômica, inclusão social e fortalecimento da cidadania feminina. Cada compra realizada durante o evento representa um incentivo para que essas empreendedoras ampliem seus negócios, fortaleçam suas famílias e construam um futuro com mais oportunidades.

Feira consolida-se como uma política pública viva de autonomia econômica, inclusão social e fortalecimento da cidadania feminina

"Convidamos toda a população a participar, prestigiar e comprar de quem produz com dedicação e faz a economia local crescer. Consumir os produtos oferecidos na Feira é um gesto de apoio, reconhecimento e incentivo para essas mulheres que movem a nossa terra", reforçou o prefeito Léo Moraes.

Estudos e relatórios internacionais apontam que a garantia de renda própria está entre os fatores de maior impacto na redução da reincidência da violência doméstica. A autonomia financeira amplia a capacidade de decisão das mulheres, favorece o rompimento de relações abusivas e contribui para a reconstrução de suas vidas com mais segurança e dignidade.

Neste Agosto Lilás, a Feira Mulher do Norte reforça que o enfrentamento à violência contra a mulher também passa pela valorização da autonomia econômica. Mais do que visitar uma feira, participar do evento é fortalecer histórias de coragem, incentivar sonhos e reconhecer que a independência financeira pode abrir caminhos para uma vida livre de violência.

Serviço

Evento: 26ª e 27ª edição da Feira da Mulher do Norte

Tema: "Mãos que movem nossa terra"

Data: 7 de agosto

Horário: 10h às 17h e 15h às 22h

Local: Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e Porto Velho Shopping

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