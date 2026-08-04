Novo Procurador-Chefe assume chefia do MPF em Rondônia

Por MPF/ RO

Publicada em 04/08/2026 às 16h23

O procurador da República Leonardo Caberlon assumiu, no último dia 1º de agosto, a chefia do Ministério Público Federal em Rondônia. Com o início da nova gestão, medidas previamente planejadas começaram a ser implementadas para fortalecer áreas estratégicas da atuação do MPF no estado.

Entre as primeiras medidas adotadas estão providências para preservar a força de trabalho dos ofícios ambientais, em razão do elevado volume de demandas relacionadas ao tema. Também foi definida uma ampliação da força de trabalho destinada ao ofício eleitoral durante o período de agosto a outubro, em função da intensificação das atividades decorrentes das Eleições 2026.

Leonardo Caberlon permanece como titular dos ofícios Eleitoral e Indígena. Na área indígena, entretanto, contará inicialmente com o apoio da procuradora da República Ivanna Pessoa, que responderá pela substituição até a chegada do próximo procurador, que assumirá a função também de forma temporária.

Outra mudança implementada foi a reorganização do MP Eleitoral. Para conferir maior fluidez aos trabalhos durante o período eleitoral, as atividades passaram a ser divididas em dois eixos de atuação: um voltado exclusivamente aos processos relacionados à propaganda eleitoral e outro responsável pelas demais matérias eleitorais, como registros de candidatura, investigações de ilícitos eleitorais e outras demandas de maior complexidade.

Segundo o procurador-chefe, a nova função representa um desafio diferente da atuação ordinária na atividade-fim do MPF, exigindo dedicação especial às atividades de gestão e organização institucional.

"Com toda certeza será uma experiência diferente das demais, pois nesta cadeira atuamos mais com gestão, questões administrativas e demais questões relacionadas à organização interna. Será um grande aprendizado e este é o momento de contar com os servidores, cada um com as suas experiências e afinidades", afirmou.

A procuradora da República Ivanna Pessoa, procuradora-chefe substituta e responsável temporariamente pela substituição no ofício indígena, também destacou a expectativa positiva em relação à nova gestão.

"A chegada de Leonardo Caberlon à chefia da unidade é motivo de alegria e entusiasmo para todos nós. É um colega talentoso, dedicado e comprometido com o interesse público, qualidades que demonstrou ao longo de sua trajetória no MPF. Tenho convicção de que essa mesma postura contribuirá para fortalecer ainda mais a atuação institucional. Minha expectativa é de uma gestão que consolide o trabalho já desenvolvido, aproxime ainda mais os colegas e amplie a capacidade de resposta da unidade às demandas da sociedade", afirmou.