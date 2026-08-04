Centros Municipais de Arte iniciam Semana Pedagógica com foco na valorização dos servidores

Por Meiry Santos

Publicada em 04/08/2026 às 16h26

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) realiza, entre os dias 4 e 7 de agosto, a Semana Pedagógica dos Centros Municipais de Arte e Cultura Escolar (CMACEs). A programação tem como objetivo acolher os servidores no retorno das atividades do segundo semestre letivo de 2026, promovendo momentos de formação continuada, integração das equipes e fortalecimento do compromisso com a educação artística na rede municipal de ensino.

A abertura acontece nesta terça-feira (4), das 17h às 21h, no Teatro Banzeiros, reunindo cerca de 120 participantes, entre professores, técnicos, equipes administrativas e gestores dos Centros de Artes. A iniciativa é coordenada pela Divisão de Ensino Fundamental e Centros de Formação e Desenvolvimento (DIEFCD), em parceria com o Departamento de Assistência ao Aluno com apoio da Divisão de Educação Física Cultura e Desporto Escolar/ DIFCD e do Centro de Formação dos Profissionais da Educação (CFPE).

O prefeito Léo Moraes destacou que investir na formação dos profissionais é essencial para garantir uma educação pública cada vez mais inovadora e de qualidade. "Valorizar nossos servidores é investir diretamente no futuro dos nossos estudantes. Quando oferecemos oportunidades de formação, acolhimento e desenvolvimento profissional, fortalecemos toda a rede de ensino e criamos um ambiente mais preparado para transformar vidas por meio da educação e da cultura. Esse é um compromisso permanente da nossa gestão".

O destaque da programação será a palestra "A Jornada do Servidor: Desenvolvimento Pessoal, Propósito Profissional e Impacto Social", ministrada pelo empresário, consultor do Sebrae e palestrante Enoque do Carmo, profissional reconhecido pela ampla atuação junto aos setores público e privado.

A palestra abordará temas como desenvolvimento humano, protagonismo, liderança, inteligência emocional, propósito no serviço público e o impacto social do trabalho desenvolvido pelos servidores.

Durante o evento também serão realizadas palestras sobre felicidade, dinâmicas de integração, apresentações culturais e encontros formativos voltados ao fortalecimento da identidade institucional dos Centros Municipais de Arte.

Nos dias 5, 6 e 7 de agosto, a programação continua de forma descentralizada nas unidades dos CMACEs Jorge Andrade, Som na Leste e Laio, com palestras e atividades voltadas ao fortalecimento das práticas pedagógicas e à promoção de ambientes de trabalho mais saudáveis, abordando temas como prevenção ao assédio moral e sexual, racismo, misoginia, cultura de paz, direitos humanos e valorização das relações profissionais.

Para o secretário municipal de Educação, Giordani Lima, investir na formação dos servidores é fortalecer a qualidade da educação pública oferecida à população. "A Semana Pedagógica representa muito mais que o início de um novo semestre. É um momento de acolher nossos profissionais, reconhecer o trabalho que realizam diariamente e investir no seu crescimento pessoal e profissional. Quando valorizamos nossos servidores, fortalecemos toda a rede municipal de ensino e garantimos que nossos estudantes recebam uma educação cada vez mais humana, criativa e transformadora. Os Centros de Artes cumprem um papel fundamental na formação integral dos nossos alunos, e esse trabalho começa pela valorização de quem faz a educação acontecer."

Ainda de acordo com o secretário, a Semana Pedagógica reafirma o compromisso da Semed com a formação continuada, a valorização dos profissionais da educação e o fortalecimento da arte-educação como instrumento de transformação social, inclusão e desenvolvimento humano.

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