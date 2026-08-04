Marcos Mion vira dor de cabeça na Globo após crise

Por IG

Publicada em 04/08/2026 às 15h47

Marcos Mion está causando dores de cabeça nos executivos da TV Globo. A cada dia com mais rejeição na internet e na TV, o apresentador teria pedido ajuda à direção do canal carioca para limpar sua barra na emissora dos Marinhos.

No entanto, sem qualquer sucesso em sua missão, ele foi orientado de que tudo o que não se diz respeito ao Caldeirão deve ser tratado em outro âmbito. Por este motivo, ele resolveu processar Bento Ribeiro, ex-colega de MTV.

Após o comediante contar que conviveu com o apresentador por anos, desgastou mais ainda a imagem do contratado da TV Globo com o mercado publicitário. Inclusive, existe a questão de Mion ter virado uma figura egocêntrica e que pouco agrega às marcas.

Em entrevista ao Pânico, da Jovem Pan, o ator disse que o apresentador o perseguiu nos bastidores da atração musical. Após o comentário, a situação viralizou na web.

"Eu acho que existe uma Síndrome de Homelander [personagem da série The Boys] rolando ali, mas eu não o detesto", disse o Bento Ribeiro sobre Marcos Mion.