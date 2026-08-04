Gabriel Medina e Isabella perdem o bebê cinco dias após anúncio

Por ig

Publicada em 04/08/2026 às 15h37

Gabriel Medina e Isabella Arantes anunciaram a perda do primeiro filho do casal. A triste notícia foi confirmada pelo surfista apenas cinco dias depois do anúncio oficial da gestação, que ocorreu durante a cerimônia de casamento do casal.

Segundo o atleta, a gravidez de Isabella não avançou na fase fetal. Em entrevista ao GE, Gabriel informou que a confirmação veio após a realização do exame morfológico de três meses de gestação. O surfista não deu mais detalhes sobre a perda do primogênito.

Até o momento, o casal não se pronunciou oficialmente sobre o assunto. Nas redes sociais, Medina compartilhou uma mensagem enigmática: "Tenha fé, não tenha pressa", dizia o post.

Sem citar diretamente a perda gestacional, Isabella também compartilhou uma mensagem religiosa nas redes sociais. Na imagem, Jesus diz: "Eu não prometo que você será feliz o tempo todo, mas que eu estarei em todos os momentos".

Segundo informações do site Aos Midia, apesar do momento delicado que está vivendo, Gabriel Medina embarcou em um voo com destino ao Taiti, onde ele disputará a próxima etapa do Championship Tour da WSL, com janela entre os dias 8 e 18 de agosto.

O iG tentou contato com as equipes do casal mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestações.

O anúncio da gravidez

Gabriel Medina, de 29 anos, se casou com a influenciadora Isabella Arantes, de 29 anos, nesta quinta-feira (30). Durante os votos do casamento, o surfista revelou que o casal estava à espera do primeiro filho.

"Você sempre me surpreende com esses presentes da vida. Deus nos deu o maior deles: o nosso filho. Tem amigo que está descobrindo agora, mas ‘vambora’", declarou Gabriel na ocasião.

Nas redes sociais, Isabella abriu o coração sobre o momento especial: "Hoje damos início a uma nova fase das nossas vidas. Eu e o Gabriel tivemos um verdadeiro encontro de almas, e somos muito felizes por estarmos celebrando esse amor cercados pelas pessoas que mais amamos".

"É um dia que representa tudo o que construímos até aqui e o começo de uma história que sonhamos viver juntos. Estamos com o coração transbordando de gratidão e felicidade", completou a influenciadora.

Reservada para cerca de 100 convidados, entre familiares e amigos próximos, a cerimônia foi realizada em São Sebastião, no litoral de São Paulo, cidade onde o surfista nasceu.

O casal oficializou a união apenas 20 dias depois do pedido oficial de noivado. Na época, eles anunciaram que se casariam por meio de uma postagem compartilhada no Instagram.