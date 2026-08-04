Copa Rural de Futsal 2026: inscrições são prorrogadas até 7 de agosto em Espigão
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 04/08/2026 às 14h49
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 Os interessados em disputar a Copa Rural de Futsal 2026 ganharam mais alguns dias para garantir presença no torneio. O período de inscrições foi prorrogado e seguirá aberto até o dia 7 de agosto, ampliando a oportunidade para que novas equipes sejam formadas e confirmem participação na competição.

Reconhecida como uma das competições mais tradicionais de Espigão do Oeste, a Copa Rural vai além das disputas dentro de quadra. A cada edição, comunidades se reúnem, famílias ocupam as arquibancadas, amizades são fortalecidas e cada partida passa a fazer parte da história do campeonato.

Para quem já pratica a modalidade, o torneio representa a chance de defender a comunidade, entrar em quadra e disputar a competição. Já aqueles que estão afastados do futsal encontram na prorrogação das inscrições uma nova oportunidade para reunir os amigos, montar uma equipe e voltar a vestir a camisa.

Enquanto os atletas se preparam para os confrontos, a expectativa também mobiliza quem acompanha o campeonato das arquibancadas. Tradicionalmente, a Copa Rural reúne público e mantém a cidade atenta ao andamento das partidas.

Com o novo prazo estabelecido até 7 de agosto, as equipes ainda podem confirmar participação e integrar mais uma edição da Copa Rural de Futsal 2026.

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